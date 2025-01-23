4 украинские звезды, которые пытаются, но не могут прославиться за границей

Алина Паш

После громкого скандала с незаконным посещением оккупированного Крыма в 2015 году, репутационные потери для певицы были колоссальными.

Алина Паш пыталась оправдать себя, дала несколько примирительных интервью и выпустила трогательный клип, посвященный детям, погибшим из-за российской агрессии. Однако в сети ее и дальше критиковали за прошлые ошибки. Очевидно, это заставило певицу задуматься над новыми направлениями развития карьеры.

Алина Паш (фото: instagram.com/alinapash)

Сейчас исполнительница проживает в США. В своем Instagram она называет себя "Поющей ведьмой из Калифорнии, Лос-Анджелес" и ведет страницу на английском языке.

А вот постов, посвященных войне на ее родной родине, не наблюдается, за что ее часто упрекают пользователи сети.

MARUV

Певица MARUV (Анна Корсун) также изрядно разочаровала своих фанов молчаливой позицией по отношению к войне в Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ артистка исчезла из информационного пространства, а впоследствии на ее странице начали появляться публикации из Турции и ОАЭ.

MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

Сейчас исполнительница сосредоточилась на записи песен на английском языке, ориентируясь на международный рынок. В то же время в родной стране ее деятельность и сама она уже никому неинтересны.

Настя Каменских

Певица Настя Каменских давно позиционирует себя как интернациональную артистку. Она не оставляет свою мечту стать известной за рубежом и уже некоторое время работает на латиноамериканскую аудиторию.

Звезда выпускает песни на испанском и общается на этом языке в своих видео.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Впрочем, ее коллеги считают, за рубежом сейчас перегружен рынок и иностранным слушателям стоит предлагать что-то новое, а для этого прекрасно подойдет именно украинская музыка.

Потап

Муж Каменских, рэпер Потап, с начала полномасштабного вторжения находится за рубежом, где пытается развивать свое творчество. А недавно он голосил о возвращении к музыкальной деятельности, представил новый творческий образ под псевдонимом Slavic Balagan.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Потап, чьи песни больше не соответствуют музыкальным предпочтениям своих украинских фанатов, теперь стремится изменить представление о восточноевропейской культуре.

"Это я, Slavic Balagan, ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь, чтобы заставить вас смеяться и забыть все те никчемные формальности Запада, которые мешают настоящему счастью!" - отметил продюсер.