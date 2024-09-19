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Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Четвер 19 вересня 2024 09:00
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Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок Маша Єфросиніна та Леся Нікітюк (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Зовсім нещодавно ми розповідали вам про наймініатюрніших зірок українського шоу-бізнесу. Тепер пропонуємо вашій увазі добірку з найвищими знаменитостями.

Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Потап

Репер та продюсер Потап відкриває нашу добірку, адже його зріст є найвищим – 195 см.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Сергій Притула

Шоумен, телеведучий, волонтер Сергій Притула має зріст 187 см і чудову фізичну форму. Ці досягнення багато в чому є заслугою його батьків, які прищепили йому звичку правильного харчування.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)

Леся Нікітюк

Ця знаменитість пишається своїм зростом у 186 см. Вона ретельно обирає одяг, який підкреслює її стрункі та довгі ноги, дозволяючи їй продемонструвати свою неперевершену красу.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Алла Костромічова

Алла - яскравий приклад того, як камера може спотворювати сприйняття реальності. На фото та відео українська модель здається значно вищою, приблизно 185 см, хоча насправді її зріст становить 179 см. У модельному бізнесі це мінімально допустимий зріст, але завдяки ідеальним пропорціям її фігури.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Алла Костромічова (фото: instagram.com/alla​​​​​​​)

Маша Єфросиніна

Телеведуча має зріст 180 см. Завдяки йому Маша змогла успішно увійти у світ шоу-бізнесу та розпочати свою медійну кар'єру.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina​​​​​​​)

Оля Полякова

Співачка Оля Полякова пишається титулом володарки найдовших ніг в українському шоу-бізнесі. При зрості 180 см її ноги сягають 126 см у довжину.

Неможливо не помітити: 6 найвищих українських зірок

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic​​​​​​​)

Нещодавно ми розповідали про 5 українських зірок, які виросли у бідності.

Також писали про знаменитостей, які стали багатодітними батьками під час війни.

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Маша Єфросиніна Оля Полякова Леся Нікітюк Зірки шоу-бізнесу
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