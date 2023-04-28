4 тревожные признаки, которые указывают на появление тромбов в ногах

Боль в ногах может быть не только признаком переутомления, но и сигнализировать о появлении тромбов в венах. Ни в коем случае не стоит игнорировать этот симптом, потому что тромбы могут оторваться и через кровеносные пути попасть в другие органы.

О том, какие 4 признака предупреждают о тромбозе вен, пишет Express .

Какие признаки указывают на появление тромбов

Венозный хирург Омар Абу-Бакр заявляет, что примерно 50% людей с тромбозом глубоких вен могут вообще не испытывать никаких симптомов. Поэтому иногда эту проблему называют "молчаливым" состоянием.

При появлении симптомов важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Врач назвал 4 тревожные признака, которые указывают на тромбы в венах.

Отек

Отек, обычно возникающий в ноге, лодыжке или стопе, считается одним из признаков тромбоза глубоких вен.

"Сам по себе этот симптом можно принять за что-то другое, например укус насекомого. Однако в сочетании с другими признаками это может быть показателем тромбоза глубоких вен", - пояснил врач.

Боль и спазмы в расширенных венах

Отек часто может сопровождаться заметно раздутыми венами, к которым трудно прикоснуться.

"Кроме отека, люди также могут испытывать резкие болезненные судороги в ноге. Обычно они начинаются в икрах, а затем распространяются на остальные части ноги", - отметил Омар.

Тепло или покраснение

Тромбоз глубоких вен может вызвать ощущение тепла в пораженном участке вокруг места, где находится тромб.

"Это тепло заметно по разности температур между пораженным участком и другими частями тела", - уточнил Абу-Бакр.

Изменение цвета кожи

Пораженный участок может изменить свой привычный цвет и стать бледным с красным или синим оттенком.

"Если вы испытываете любой из этих симптомов, особенно если у вас есть факторы риска тромбоза глубоких вен, важно немедленно обратиться к врачу, чтобы предотвратить осложнения", - советует венозный хирург.

Как снизить риск образования тромбов в венах

Врач советует использовать компрессионные чулки, чтобы улучшить кровообращение в ногах (особенно полезно, когда речь идет о дальних перелетах).

Также важно быть физически активным, чтобы устранить факторы риска тромбоза глубоких вен. Подвижность будет поддерживать здоровый вес, улучшать кровообращение и функцию легких, а также укреплять мышцы.

Соблюдайте питьевой режим, это уменьшит риск сгущения крови. Избегайте длительного сидения или стояния (либо делайте частые перерывы, чтобы размять ноги).

"Важно отметить, что эти стратегии могут быть эффективными не во всех случаях, и некоторым людям могут потребоваться дополнительные вмешательства, такие как лекарства или операция, чтобы предотвратить тромбоз", - подчеркнул врач.