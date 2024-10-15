4 простих способи допоможуть боротися з сухим і "не живим" волоссям восени

В осінні місяці важко підтримувати волосся зволоженим, адже волога погода та опалення в приміщенні призводять до ламкості. Є 4 поради, які допоможуть оживити волосся.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Тримайте волосся зібраним

Власниця лондонських б'юті-салонів Маріана Ейделькінд розповіла, що осінній вітер і дощ можуть призвести до того, що волосся буде плутатись, особливо якщо воно розпущене. Згодом це може призвести до збільшення ламкості.

Щоб боротися з цим, спробуйте альтернативні зачіски, які триматимуть волосся піднятим.

"Це може бути, наприклад, високий пучок, хвіст або коси. Не зав’язуйте волосся надто туго, оскільки це може спричинити натяг і тертя, що призведе до посиленого випадання волосся", - зазначила експерт.

Обов’язково використовуйте шовкові резинки для волосся, щоб зменшити тертя, ламкість і запобігти навантаженню на шкіру голови.

Уникайте занадто частого миття голови

Занадто часте миття волосся може позбавити волосся його натурального жиру, спричиняючи швидку втрату вологи та призводити до кучерявого волосся.

Натомість прагніть мити голову два-три рази на тиждень і уникайте сухого шампуню між миттям, оскільки це може зневоднити волосся.

Маски глибокого кондиціонування

Якщо ви схильні до кучерявого волосся, то правило номер один для підтримки гладкості - утримувати вологу у волоссі.

"Щотижневі процедури глибокого кондиціонування можуть творити чудеса, забезпечуючи інтенсивне зволоження волосся, одночасно відновлюючи", - додала Маріанна.

Шукайте маски з оліями, які додають живильні речовини та зволожують волосся, наприклад арганова олія, екстракти жожоба та олії макадамії.

Нанесіть маску від середини до кінчиків, залиште на рекомендований час і ретельно змийте, щоб волосся стало м’яким.

Використовуйте спеціальні засоби для збільшення об'єму

Щоб боротися з "не живим і млявим" волоссям у зимові місяці, вибирайте шампуні та кондиціонери для збільшення об’єму, які додають форму та підтягують волосся.

За словами професіонала, ці продукти створені для збільшення об’єму біля коріння, що надає волоссю гарнішого вигляду.

Такі засоби зазвичай містять такі інгредієнти, як протеїни та полімери, які покривають стрижень волосся, створюючи густоту та текстуру.