Ця звичка перед сном може спричинити сильне випадіння волосся

Значне випадіння волосся може виникати з різних причин. Зокрема тривале випадання волосся може навіть вказувати на хворобу. Такий стан може виникати через поширену помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express .

Чому може випадати волосся

Експерт зі сну Адеель Уль-Хак закликав людей не лягати спати з мокрим волоссям, щоб уникнути випадіння та пошкодження волосся.

Хоча це економить ваш час, але це призведе до того, що волосся стане крихким і ламається.

Коли ви лягаєте спати з мокрим волоссям, волога разом із вашими натуральними маслами вбирається в подушку. Цей процес зневоднює волосся та робить його більш схильним до ламкості.

Лягати спати з мокрим волоссям також може збільшити ймовірність посічених кінчиків, тьмяного волосся та свербіння шкіри голови.

Сон з мокрим волоссям може не тільки пошкодити волосся, але й спричинити ризик поширення бактерій.

"Коли ви лягаєте спати з мокрим волоссям, ви створюєте ідеальне середовище для розмноження бактерій, які потім можуть опинитися на ваших подушках і простирадлах. Ви можете думати, що прання простирадл позбавляє цих бактерій, але вони можуть просочитися у подушку, де можуть рости мільйони грибкових спор", - розповів експерт.

Ці спори можуть викликати стригучий лишай, лупу, висип та дерматит.

Що варто робити

Якщо ви приймаєте душ пізно ввечері, то використовуйте шапочку для душу, щоб не намочити волосся.

Якщо ви помічаєте, що ваше волосся стає ламким або виглядає пошкодженим після сну, ви можете придбати якісні шовкові наволочки. Вони дозволяють волоссю ковзати під час руху вночі, що спричиняє менше тертя та ламкість.

Сушіння природним способом - це один з найбільш щадних методів. Він дозволяє знизити ризик пошкодження до мінімуму. Можна також сушити волосся на низьких температурах та дотримуйтесь оптимальної відстані, щоб уникати надмірного нагрівання шкіри голови.

Використовуй додаткові засоби для догляду. Обов'язково користуйся термозахисним спреєм перед сушінням феном та незмивним доглядом після.