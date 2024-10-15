4 простых способа помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами осенью
В осенние месяцы трудно поддерживать увлажненные волосы, ведь влажная погода и отопление в помещении приводят к ломкости. Есть 4 совета, которые помогут оживить волосы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Держите волосы собранными
Обладательница лондонских бьюти-салонов Мариана Эйделькинд рассказала, что осенний ветер и дождь могут привести к тому, что волосы будут путаться, особенно если они распущены. Впоследствии это может привести к увеличению ломкости.
Чтобы бороться с этим, попробуйте альтернативные прически, которые будут держать волосы приподнятым.
"Это может быть, например, высокий пучок, хвост или косы. Не завязывайте волосы слишком туго, поскольку это может повлечь за собой натяжение и трение, что приведет к усиленному выпадению волос", - отметила эксперт.
Обязательно используйте шелковые резинки для волос, чтобы уменьшить трение, ломкость и предотвратить нагрузку на кожу головы.
Избегайте слишком частого мытья головы
Слишком частое мытье волос может лишить волосы его натурального жира, вызывая быструю потерю влаги и приводить к вьющимся волосам.
Вместо этого старайтесь мыть голову два-три раза в неделю и избегайте сухого шампуня между мытьем, поскольку это может обезвоживать волосы.
Маски глубокого кондиционирования
Если вы склонны к вьющимся волосам, то правило номер один для поддержания гладкости - удерживать влагу в волосах.
"Еженедельные процедуры глубокого кондиционирования могут творить чудеса, обеспечивая интенсивное увлажнение волос, одновременно восстанавливая", - добавила Марианна.
Ищите маски с маслами, которые добавляют питательные вещества и увлажняют волосы, например аргановое масло, экстракты жожоба и масло макадамии.
Нанесите маску от середины до кончиков, оставьте на рекомендуемое время и тщательно смойте, чтобы волосы стали мягкими.
Используйте специальные средства для увеличения объема
Чтобы бороться с "не живыми и безжизненными" волосами в зимние месяцы, выбирайте шампуни и кондиционеры для увеличения объема, которые придают форму и подтягивают волосы.
По словам профессионала, эти продукты созданы для увеличения объема возле корней, что придает волосам более красивый вид.
Такие средства обычно содержат такие ингредиенты, как протеины и полимеры, покрывающие стержень волос, создавая густоту и текстуру.
Они мягко очищают, увеличивая объем, что делает их идеальными для тонких волос, которое отягощено естественным накоплением пыли, грязи или пота. Кондиционеры для увеличения объема специально разработаны для питания волос без вреда, сохраняя шелковистую мягкость волос.
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