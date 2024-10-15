4 простых способа помогут бороться с сухими и "не живыми" волосами осенью

В осенние месяцы трудно поддерживать увлажненные волосы, ведь влажная погода и отопление в помещении приводят к ломкости. Есть 4 совета, которые помогут оживить волосы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express .

Держите волосы собранными

Обладательница лондонских бьюти-салонов Мариана Эйделькинд рассказала, что осенний ветер и дождь могут привести к тому, что волосы будут путаться, особенно если они распущены. Впоследствии это может привести к увеличению ломкости.

Чтобы бороться с этим, попробуйте альтернативные прически, которые будут держать волосы приподнятым.

"Это может быть, например, высокий пучок, хвост или косы. Не завязывайте волосы слишком туго, поскольку это может повлечь за собой натяжение и трение, что приведет к усиленному выпадению волос", - отметила эксперт.

Обязательно используйте шелковые резинки для волос, чтобы уменьшить трение, ломкость и предотвратить нагрузку на кожу головы.

Избегайте слишком частого мытья головы

Слишком частое мытье волос может лишить волосы его натурального жира, вызывая быструю потерю влаги и приводить к вьющимся волосам.

Вместо этого старайтесь мыть голову два-три раза в неделю и избегайте сухого шампуня между мытьем, поскольку это может обезвоживать волосы.

Маски глубокого кондиционирования

Если вы склонны к вьющимся волосам, то правило номер один для поддержания гладкости - удерживать влагу в волосах.

"Еженедельные процедуры глубокого кондиционирования могут творить чудеса, обеспечивая интенсивное увлажнение волос, одновременно восстанавливая", - добавила Марианна.

Ищите маски с маслами, которые добавляют питательные вещества и увлажняют волосы, например аргановое масло, экстракты жожоба и масло макадамии.

Нанесите маску от середины до кончиков, оставьте на рекомендуемое время и тщательно смойте, чтобы волосы стали мягкими.

Используйте специальные средства для увеличения объема

Чтобы бороться с "не живыми и безжизненными" волосами в зимние месяцы, выбирайте шампуни и кондиционеры для увеличения объема, которые придают форму и подтягивают волосы.

По словам профессионала, эти продукты созданы для увеличения объема возле корней, что придает волосам более красивый вид.

Такие средства обычно содержат такие ингредиенты, как протеины и полимеры, покрывающие стержень волос, создавая густоту и текстуру.