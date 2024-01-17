4 ознаки того, що вам негайно треба звернутись до гінеколога

4 ознаки, що вам потрібно звернутись до гінеколога

Гінеколог наголошує, що жінку мають насторожити наступні ознаки:

якщо ви помітили, що ваша менструація стала рясна, під час неї з‘явились кров'янисті згортки. Або вам потрібно вночі змінити прокладку або тампон

з'явились кров'янисті виділення після статевого акту

у вас змінився менструальний цикл. Він став довше ніж 38 днів або коротше за 24 дні

з‘явився свербіж, печіння незвичні виділення з неприємним запахом із піхви

"Не чекайте поки ці симптоми зникнуть самостійно, не відкладайте і своєчасно звертайтесь до лікаря", - наголосила Арендар.

Діагнози у гінекології, які не потребують лікування

Лікар також поділилась списком діагнозів, які часто ставлять жінкам, але вони насправді не потребують жодного лікування.

Сюди належать:

ектопія призматичного епітелію шийки матки, або як часто її називають "ерозія шийки матки". Це цілком нормальний фізіологічний стан

фолікулярна кіста яєчника - такі кісти самостійно розсмоктуються протягом 1- 2 місяців

вірус папіломи людини. У більшості випадків ваша власна імунна система впорається з вірусом і видалить його з організму

"Багато жінок цікавиться, чи можливе інфікування вірусом папіломи людини побутовим шляхом: через рушники, засоби гігієни, станки для гоління, басейни, туалети? Насправді вкрай маленький відсоток інфікування ВПЛ можливий таким шляхом. Все ж таки у 99% випадків цей вірус передається статевим шляхом", - наголосила Арендар.