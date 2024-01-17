4 ознаки того, що вам негайно треба звернутись до гінеколога

Жінкам потрібно профілактично відвідувати гінеколога кожних пів року. Втім, якщо порушується менструальний цикл чи є інші прояви проблем, треба негайно записатись до лікаря позапланово.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.
Гінеколог наголошує, що жінку мають насторожити наступні ознаки:
"Не чекайте поки ці симптоми зникнуть самостійно, не відкладайте і своєчасно звертайтесь до лікаря", - наголосила Арендар.
Лікар також поділилась списком діагнозів, які часто ставлять жінкам, але вони насправді не потребують жодного лікування.
Сюди належать:
"Багато жінок цікавиться, чи можливе інфікування вірусом папіломи людини побутовим шляхом: через рушники, засоби гігієни, станки для гоління, басейни, туалети? Насправді вкрай маленький відсоток інфікування ВПЛ можливий таким шляхом. Все ж таки у 99% випадків цей вірус передається статевим шляхом", - наголосила Арендар.
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