4 признака того, что вам немедленно нужно обратиться к гинекологу

4 признака, что вам нужно обратиться к гинекологу

Гинеколог отмечает, что женщину должны насторожить следующие признаки:

если вы заметили, что ваша менструация стала обильной, во время нее появились кровянистые свертки. Или вам нужно ночью сменить прокладку или тампон

появились кровянистые выделения после полового акта

у вас сменился менструальный цикл. Он стал дольше 38 дней или короче 24 дней

появился зуд, жжение необычные выделения с неприятным запахом из влагалища

"Не ждите пока эти симптомы исчезнут самостоятельно, не откладывайте и своевременно обращайтесь к врачу", - подчеркнула Арендар.

Диагнозы в гинекологии, которые не требуют лечения

Врач также поделилась списком диагнозов, которые часто ставят женщинам, но они не нуждаются ни в каком лечении.

Сюда относятся:

эктопия призматического эпителия шейки матки, или как часто ее называют "эрозией шейки матки". Это вполне нормальное физиологическое состояние

фолликулярная киста яичника - такие кисты самостоятельно рассасываются в течение 1-2 месяцев

вирус папилломы человека. В большинстве случаев ваша собственная иммунная система справится с вирусом и удалит его из организма

"Многие женщины интересуются, возможно ли инфицирование вирусом папилломы человека бытовым путем: через полотенца, средства гигиены, станки для бритья, бассейны, туалеты? На самом деле крайне маленький процент инфицирования ВПЧ возможен таким путем. Все же в 99% случаев этот вирус передается половым" путем", - подчеркнула Арендатор.