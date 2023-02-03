4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)
Некоторые породы собак – врожденные охранники, которые идеально подходят для содержания в частном доме. Они станут для вас не только лучшими четырехлапыми друзьями, но и превратят ваш двор и дом в настоящую крепость.
О каких породах идет речь – смотрите ниже в материале Styler.
Среднеазиатская овчарка (алабай)
Собаки этой породы прекрасно осознают поставленную перед ними задачу и ни за что не впустят незнакомцев на территорию, находящуюся под их охраной.
Алабай (фото: pixabay)\
Немецкая овчарка
Назначение немецкой овчарки не заканчивается только в качестве охранника. Она также может стать преданным компаньоном и даже бережной няней.
Немецкая овчарка (фото: pixabay)
Кавказская овчарка
"Кавказцы" справятся с охраной участка даже без специальной дрессировки. В этом им помогает врожденное недоверие и даже неприязнь ко всем, кроме своей семьи.
Кавказская овчарка (фото: pixabay)
Акита-ину
Недоверие к чужакам у собак, принадлежащих к той же породе, что и знаменитый Хатико, тоже в крови. Впрочем, как и другие свойства: выдержка, физическая сила и выносливость.
Акита-ину (фото: pixabay)
Раньше мы писали, как понять, что ваш пес вас тайно ненавидит.
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