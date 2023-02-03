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4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

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Пятница 03 февраля 2023 18:00
4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото) Щенок породы Акита-ину (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые породы собак – врожденные охранники, которые идеально подходят для содержания в частном доме. Они станут для вас не только лучшими четырехлапыми друзьями, но и превратят ваш двор и дом в настоящую крепость.

О каких породах идет речь – смотрите ниже в материале Styler.

Среднеазиатская овчарка (алабай)

Собаки этой породы прекрасно осознают поставленную перед ними задачу и ни за что не впустят незнакомцев на территорию, находящуюся под их охраной.

4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Алабай (фото: pixabay)\

Немецкая овчарка

Назначение немецкой овчарки не заканчивается только в качестве охранника. Она также может стать преданным компаньоном и даже бережной няней.

4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Немецкая овчарка (фото: pixabay)

Кавказская овчарка

"Кавказцы" справятся с охраной участка даже без специальной дрессировки. В этом им помогает врожденное недоверие и даже неприязнь ко всем, кроме своей семьи.

4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Кавказская овчарка (фото: pixabay)

Акита-ину

Недоверие к чужакам у собак, принадлежащих к той же породе, что и знаменитый Хатико, тоже в крови. Впрочем, как и другие свойства: выдержка, физическая сила и выносливость.

4 лучших породы собак для охраны частного дома (фото)

Акита-ину (фото: pixabay)

Раньше мы писали, как понять, что ваш пес вас тайно ненавидит.

Также читайте, почему собаки на одних людей лают, а на других нет.

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