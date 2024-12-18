4 легкі ранкові вправи, які допоможуть втратити вагу

Тренер Ейпріл Гетлін розповіла, що силові вправи допомагають нарощувати чисту м’язову масу, що може покращити метаболізм і сприяти зниженню ваги. Поєднання кардіотренувань і силових вправ вранці - це найкращий спосіб сприяти спалюванню жиру.

(фото: freepik)

Їзда на велотренажері - це одна з найефективніших вправ із низьким навантаженням для схуднення, особливо вранці, для активізації метаболізму.

Варто займатись від 30 до 45 хвилин, щоб збільшити частоту серцевих скорочень, добре пропотіти та підтримати цілі щодо схуднення.

(фото: eatthis.com)

Barre

Barre тренування - це вид фітнесу, що поєднує в собі елементи балету, йоги, пілатесу та силових вправ. Основний акцент робиться на роботу з власною вагою тіла та зміцнення м'язів за допомогою вправ на витривалість.

Barre

Barre

(фото: eatthis.com)

Силові вправи (фото: eatthis.com)