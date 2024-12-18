4 легких утренних упражнения, которые помогут потерять вес

Начало дня с физическими упражнениями творит чудеса с умом, телом и душой. Это также помогает ускорить метаболизм и похудеть, поэтому следует начинать день правильно.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Эйприл Гэтлин рассказала, что силовые упражнения помогают наращивать чистую мышечную массу, что может улучшить метаболизм и способствовать снижению веса. Сочетание кардиотренировок и силовых упражнений по утрам - это лучший способ способствовать сжиганию жира.
(фото: freepik)
Езда на велотренажере - это одно из самых эффективных упражнений с низкой нагрузкой для похудения, особенно утром, для активизации метаболизма.
Стоит заниматься от 30 до 45 минут, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, хорошо пропотеть и поддержать цели по похудению.
(фото: eatthis.com)
Barre тренировки - это вид фитнеса, сочетающий в себе элементы балета, йоги, пилатеса и силовых упражнений. Основной акцент делается на работу с собственным весом тела и укрепление мышц с помощью упражнений на выносливость.
Barre
Barre
(фото: eatthis.com)
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