RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

4 легких утренних упражнения, которые помогут потерять вес

Какие упражнения выполнять по утрам, чтобы похудеть (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Начало дня с физическими упражнениями творит чудеса с умом, телом и душой. Это также помогает ускорить метаболизм и похудеть, поэтому следует начинать день правильно.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Тренер Эйприл Гэтлин рассказала, что силовые упражнения помогают наращивать чистую мышечную массу, что может улучшить метаболизм и способствовать снижению веса. Сочетание кардиотренировок и силовых упражнений по утрам - это лучший способ способствовать сжиганию жира.

(фото: freepik)

Езда на велотренажере - это одно из самых эффективных упражнений с низкой нагрузкой для похудения, особенно утром, для активизации метаболизма.

Стоит заниматься от 30 до 45 минут, чтобы увеличить частоту сердечных сокращений, хорошо пропотеть и поддержать цели по похудению.

(фото: eatthis.com)

Barre

Barre тренировки - это вид фитнеса, сочетающий в себе элементы балета, йоги, пилатеса и силовых упражнений. Основной акцент делается на работу с собственным весом тела и укрепление мышц с помощью упражнений на выносливость.

Barre

Barre

(фото: eatthis.com)

Силовые упражнения (фото: eatthis.com)

Читайте РБК-Украина в Google News
похудениефізичні вправиВес