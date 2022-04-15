4 главные правила празднования Пасхи 2022: что надо знать православным

Правила празднования Пасхи 2022

Для безопасности прихожан и духовенства, время начала и завершения богослужений не будут приходиться на период комендантского часа. Особенно эти правила касаются районов, приближенных к линиям фронта.

В ПЦУ призывают украинцев также учитывать дополнительное время на дорогу к храму и от него (примерно один час до и после богослужения, в зависимости от размера населенного пункта).

Таким образом Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний позволяет начать Пасхальное богослужение не в полночь, а утром в воскресенье после завершения комендантского часа.

Вместе с тем, в монастырях, которые имеют закрытую территорию и доступ к которым будет ограничен на время действия комендантского часа, богослужения могут совершать в соответствии с решением руководства монастыря, с учетом общих норм.

В областях, где не продолжаются боевые действия и отсутствуют обстрелы со стороны российских войск, духовенство может обратиться в органы местной власти за разъяснением относительно возможности смены режима комендантского часа на Пасхальную ночь и принимать решение относительно расписания служб с соблюдением такого режима.

В частности, уже известно, что в Ивано-Франковске в ночь с 22 на 23 апреля комендантский час продлится с 23:00 до 6:00. В ночь с 23 на 24 апреля - с 23:00 до 5:00. Но после этого вернется обычное время комендантского часа: с 22:00 до 6:00.

Все эти нормы также касаются организации освящения пасхальных блюд.

Сообщения о расписании богослужений на Пасху будут распространены заблаговременно как в храме, так и через местные средства массовой информации.

Добавим, что согласно постановлению Священного Синода, священнослужители имеют право не проводить уставных богослужений или заменять/сокращать их "там, где от этого будет пастырская польза".