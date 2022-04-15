4 головні правила святкування Великодня 2022: що треба знати православним

Правила святкування Великодня 2022

Задля безпеки парафіян і духовенства, час початку і завершення богослужінь не будуть припадати на період комендантської години. Особливо ці правила стосуються районів, наближених до ліній фронту.

У ПЦУ закликають українців також враховувати додатковий час на дорогу до храму і від нього (приблизно одна година до та після богослужіння, в залежності від розміру населеного пункту).

Таким чином Митрополит Київський і всієї України Епіфаній дозволяє розпочати Великоднє богослужіння не опівночі, а ранком в неділю, після завершення комендантської години.

Разом з тим, в монастирях, які мають закриту територію і доступ до яких буде обмежений на час дії комендантської години, богослужіння можуть здійснювати відповідно до рішення керівництва монастиря, з урахуванням загальних норм.

В областях, де не тривають бойові дії та відсутні обстріли з боку російських військ, духовенство може звернутися до органів місцевої влади за роз’ясненням щодо можливості зміни режиму комендантської години на Великодню ніч і ухвалювати рішення щодо розкладу служб з дотриманням такого режиму.

Зокрема, уже відомо, що у Івано-Франківську у ніч з 22 на 23 квітня комендантська година триватиме з 23:00 до 6:00. У ніч з 23 на 24 квітня - з 23:00 до 5:00. Але після цього повернеться звичний час комендантської години: з 22:00 до 6:00.

Усі ці норми також стосуються організації освячення великодніх страв.

Повідомлення про розклад богослужінь на Великдень будуть поширені завчасно як у храмі, так і через місцеві засоби масової інформації.

Додамо, що згідно з постановою Священного Синоду, священнослужителі мають право не проводити уставних богослужінь або заміняти/скорочувати їх "там, де від цього вбачається пастирська користь".