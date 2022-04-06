Пасха в условиях войны: как праздновать и что будет с выходными

Приближается один из самых значимых праздников для христиан - Воскресение Христово. Католики и православные отметят Пасху 2022 в апреле с разницей в неделю. В этом году не все смогут позволить себе пышное празднование, а из-за военного положения пасхальные выходные в Украине могут быть не такими долгими. Но главные традиции Светлого дня не требуют особых затрат и времени, главное - отметить праздник с открытым сердцем в кругу самых близких.

Подробно об особенностях Пасхи 2022, все обычаи и запреты - в нашем материале .

Выходные на Пасху в условиях войны

Ежегодно дата Воскресения Христового меняется по лунному календарю, но всегда выпадает на воскресенье. В 2022 году православные отмечают Пасху 24 апреля (католическая - 17 апреля).

В Украине этот религиозный праздник является официальным выходным днем. Согласно Кодексу законов о труде (ст. 67), если выходной приходится на воскресенье, то нерабочим днем должен быть следующий за ним понедельник.

Однако война внесла свои коррективы в привычный ритм жизни нашей страны. Второй месяц Украина живет в условиях военного положения, которое устанавливает определенные правила относительно выходных.

Так, в ст. 6 закона №2136-XI от 15.03.2022 года "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" отменяется действие норм статей 67, 71-73 КЗоТ о праздничных и нерабочих днях в Украине.

Таким образом, дополнительного выходного дня на Пасху 2022 в понедельник, 25 апреля не будет.

Фото: Воскресение Христово отмечается 24 апреля 2022 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Значение праздника

Воскресение Христово - один из наиболее важных праздников для христиан всего мира в честь чуда воскрешения Сына Божьего, который отдал свою жизнь ради искупления человеческих грехов.

Истоки празднования великого дня уходят к ветхозаветным временам, связанным с освобождением древних иудеев из египетского рабства. В память об этом событии иудеи отмечали Песах. Название торжества переводится как "избавление".

Иисус Христос воскрес после казни в первое новолуние после весеннего равноденствия. В ночь на воскресенье женщины обнаружили, что его тело исчезло из гробницы. Тогда к ним явился ангел с вестью, что Христос воскрес из мертвых и искупил грехи всего человечества перед Господом.

Это событие совпало с иудейским праздником. Вероятно поэтому Воскресение Христово имеет еще одно название Пасха – производное от Песах.

А название праздника на английском языке "Еaster" могло быть образовано от слова "Eostare" - так звали скандинавскую богиню восхода и весны, в честь которой в дохристианские времена устраивались празднества как раз в период Пасхи.

Фото: Пасху празднуют в память о чуде воскрешения Христа (pixabay.com)

Пасхальные традиции

Пасха символизирует избавление от грехов и очищение души. Чтобы встретить праздник со светлыми мыслями и чистым духовно, верующие соблюдают сорокадневный пост. До самого дня Светлого Воскресения запрещаются развлечения, накладываются ограничения в питании на мясные, молочные продукты.

Самой строгой является Страстная седмица - неделя перед Пасхой. В этот период начинается подготовка к празднику и приготовление блюд.

В Чистый четверг делают генеральную уборку в доме и купаются до рассвета. В страстную пятницу многие совсем воздерживаются от еды.

В субботу заканчиваются последние приготовления, пекут паски.

Ранним утром воскресенья проходит торжественное богослужение с крестным ходом вокруг храма, на котором освящают пасхальные угощения.

Традиционное поздравление с праздником: "Христос Воскресе!". На него принято отвечать: "Воистину Воскресе!".

Фото: украинские символы Пасхи - писанки (pixabay.com)

Символы Пасхи: что кладут в корзинку

Главное праздничное угощение - сдобные или творожные паски, куриные яйца (крашенки или писанки). На праздник их освящают во время литургии в церкви.

Сдобный пасхальный кекс считается символом мирской жизни Иисуса Христа. Считается, что он долго не портится. В старину верхушку сладкой паски высушивали и брали с собой в поле в начале посевной для хорошего урожая.

Творожную пасху готовят в форме пирамиды - это символ горы Голгофа, на которой был казнен на кресте Христос.

Яйцо - символ возрождения жизни. Куриные яйца обычно красят пищевым красителем, луковой шелухой, овощными соками. Традиционный украинский вид украшения пасхальных яиц - роспись особыми орнаментами.

Для освящения в церкви в корзинку обычно также кладут мясные деликатесы.

У католиков среди пасхальных символов: кролик (плодородие), ягненок (возрождение, символ жертвы Христа), крест (смерть и воскрешение), лилия (чистота и честность), пальмовые ветви (мир).

Фото: в корзинку кладут традиционные угощения на Пасху (Виталий Носач, РБК-Украина)

Запреты на праздник

Воскресение Христово - праздник духовной чистоты, поэтому в этот день категорически запрещено ругаться, злословить, выяснять отношения.

После длительного поста в праздничный день многие "разговляются", ни в чем себе не отказывая. Однако церковь не рекомендует чрезмерно есть и употреблять крепкий алкоголь.

На Пасху не занимаются уборкой, работой на земле и по дому, рукоделием.

По примете, нельзя выбрасывать скорлупу от яиц и крошки от пасок. Их лучше высыпать в кормушку птицам, закопать в земле или сжечь, чтобы удача и благополучие не отвернулись от вашего дома.

В пасхальный день не проводятся венчания в церкви. Также не стоит посещать кладбище (умерших поминают спустя неделю - на Радоницу).