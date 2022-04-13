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Епифаний: почти половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ

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Киев, Среда 13 апреля 2022 11:04
Епифаний: почти половина монахов Киево-Печерской лавры хотят перейти в ПЦУ Фото: предстоятель ПЦУ Епифаний (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Почти половина монахов в Киево-Печерской лавре хотят перейти в Православную церковь Украины. Сейчас они относятся к Украинской православной церкви Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью предстоятеля ПЦУ Епифания для lb.ua.

"Согласно нашей информации, в Киево-Печерской лавре количество монахов, поднимающих вопрос перед своим руководством о принятии какого-либо решения, уже приближается к половине", - отметил он.

По его словам, когда будет абсолютное большинство, то они смогут принять решение присоединиться к ПЦУ, и поскольку имущество лавры принадлежит государству, то государство просто перезаключит договор или каким-либо другим образом решит вопрос.

Напомним, согласно опросу, за последнее время три четверти прихожан УПЦ Московского патриархата перестали идентифицировать себя с ней.

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