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Погода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогноз

Новина українською →
Вторник 12 апреля 2022 12:05
Погода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогноз Коллаж РБК-Украина: Погода в Украине на Пасху
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине на Пасху не порадует нас сильным теплом, ведь тенденция прохладного апреля продлится почти до конца месяца.

Смотрите ниже в материале Styler, что будет с погодой в стране на праздники.

В Gismeteo прогнозируют, что к Пасхе нас ждут погодные качели. В предпраздничные дни и в сам праздник ожидается некоторое повышение температуры: от +9 до +16 градусов, в зависимости от региона (на западе прохладнее, на востоке и юге - теплее).

В ближайшей перспективе нас жду потепление, +12... +17 градусов. Это будет 13-16 апреля. Начало Страстной недели будет прохладным, но ближе к празднику температура снова повысится.

Смотрите ниже прогноз на две недели для Киева, Львова, Днепра, Харькова, Одессы:

Погода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогнозПогода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогнозПогода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогнозПогода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогнозПогода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогноз

Скрин: Погода в Украине, прогноз на две недели (gismeteo.ua)

При этом, в прогнозе на апрель 2022 Украинский гидрометцентр прогнозирует, что средняя месячная температура воздуха предполагается 9-13 тепла (в Карпатах 6-8 мм), что на 1-1,5 выше нормы.

Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм (в горных районах 45-77 мм), что в восточной, юго-восточной части в пределах нормы, на остальной территории меньше нормы.

Ресурс Meteoprog дает более оптимистичный прогноз на Пасху. В частности, в Киеве синоптики прогнозируют + 19 градусов 24 апреля.

Погода на Пасху 2022: синоптики дали детальный прогноз

Скрин: Прогноз для Киева на 14 дней (meteoprog.ua)

Между тем в Украину идет затяжное похолодание с мокрым снегом.

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