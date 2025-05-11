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Як дві краплі води: Притула зачарував рідкісним фото з мамою

Неділя 11 травня 2025 18:45
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Як дві краплі води: Притула зачарував рідкісним фото з мамою Сергій Притула (фото: instagram.com/siriy_ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий, а нині волонтер Сергій Притула до Дня матері поділився рідкісним фото з мамою, яка нещодавно відсвяткувала своє 70-річчя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram громадського діяча.

Так, Сергій опублікував фото, на якому він обіймає свою маму на фоні квітучого саду та будинку.

У дописі він побажав усім матерям найкращого та наголосив на важливості піклуватися про них.

"Хай усі мами будуть здорові і щасливі! А ми до них турботливі та вдячні. З Днем Матері!", - написав волонтер.Як дві краплі води: Притула зачарував рідкісним фото з мамоюСергій Притула з мамою (фото: instagram.com/siriy_ua)

В коментарях користувачі привітали маму знаменитості та не поскупилися на компліменти для зіркової родини, додаючи до своїх слів емоджі у вигляді вогників і сердець.

Нагадаємо, що 6 травня мамі Сергія Притули виповнилося 70 років. З цієї нагоди телеведучий поділився світлиною, зробленою ще в 1981 році.Як дві краплі води: Притула зачарував рідкісним фото з мамоюСергій Притула з мамою і братом (фото: instagram.com/siriy_ua)

Сергій розповів, що його мама завжди підтримувала його на шляху до досягнення цілей і проявляла велику мудрість у його вихованні. Він висловив їй вдячність за все, що вона для нього зробила.

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