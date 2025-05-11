39-летняя Эмбер Херд во второй раз стала мамой и показала своих двойняшек (фото)

В День матери 39-летняя американская актриса Эмбер Херд поделилась невероятной новостью - она во второй раз стала мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram экс-жены Джонни Деппа.

Эмбер Херд впервые за год появилась в соцсетях - и сделала это очень трогательно.

Актриса опубликовала фото маленьких ножек младенцев и не случайно выбрала именно этот день: во второе воскресенье мая во многих странах мира отмечают День матери.

"День матери 2025 года стал для меня незабываемым. В этом году я в восторге от того, что праздную пополнение семьи, которую я так старалась построить годами. Сегодня я официально сообщаю, что в банде Герд появились двойняшки. Теперь мои руки и мое сердце заняты дочкой Агнес и сыном Оушен", - призналась звезда. Эмбер Херд во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/amberheard)

Актриса призналась: ее жизнь перевернулась с рождением первой доченьки. Но она и представить не могла, что впереди ждет еще больше счастья.

"Теперь меня разрывает от счастья втрое! Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на мои проблемы с фертильностью, было самым волнующим опытом в моей жизни. Я бесконечно благодарна, что смогла подойти к этому ответственно и вдумчиво", - рассказала о своих эмоциях Эмбер.

Напомним, первенец Уна родилась у Эмбер в 2021 году. Инсайдеры рассказывали, что Херд обратилась к услугам суррогатной матери. Эмбер Херд с дочкой Уной (фото: instagram.com/amberheard)

В декабре 2024 года представитель Эмбер поделился радостной новостью - звезда снова ждет пополнения в семье.

"Беременность еще на ранней стадии, мы не хотим вдаваться в подробности. Достаточно сказать, что Эмбер рада и за себя, и за Уну Пейдж",- сказал он журналистам.

Впрочем, источник не раскрывал, вынашивает ли ребенка сама знаменитость или решила повторить путь, которым пошла во время первой беременности.

Ранее стало известно, что актриса вместе с дочкой поселилась в Испании, куда переехала в 2022 году. Она покинула США всего через несколько месяцев после того, как проиграла судебное дело о клевете против своего бывшего мужа Джонни Деппа. Эмбер Херд с дочерью Уной (фото: instagram.com/amberheard)

С тех пор звезда исчезла из публичного пространства - не появлялась ни в кино, ни на светских мероприятиях.

Все это время она вела спокойную жизнь в Мадриде, лишь изредка радуя подписчиков новыми фотографиями в соцсетях.