Розставання Меган Фокс та Machine Gun Kelly. Інсайдери пояснили, чому зірки розійшлися остаточно

Зірка не боїться сама виховувати їхню спільну дитину, яку вона скоро народить. І справа в тому, що багатодітна мама більше не може терпіти поведінку артиста. Як підкреслюють інсайдери, "із Меган вже досить - досить його поведінки і того, як він з нею поводився".

"Коли вона завагітніла, він подумав, що це означає, що вона лишиться з ним, хай там що, проте це не той випадок. Найважливіша річ у світі Меган зараз - це її майбутня дитина, і для неї не проблема ростити її самій", - запевнив один із інсайдерів.

Меган Фокс (фото: instagram.com/meganfox)

Також у джерелі йдеться про те, що в минулому Фокс уже розставалася з Бейкером, але цього разу це вже точно. Таке рішення акторки підтримали близькі та друзі, оскільки вони не найкращим чином ставляться до Колсона і боялися, що саме так може й статися.

"Те, як вони живуть, це драма. Це ніби нескінченні стосунки старшокласників. Тижнями та місяцями все могло бути добре, але коли вони починають сваритися, то вже лізуть чортові на роги. Під час Дня подяки все обернулося найгіршим чином", - поділився подробицями інший інсайдер.

"Вона впевнена, що Колсон зраджує її або зраджував. Вона звинуватила його в тому, що він обмінювався текстовими повідомленнями з купою дівчат, і якщо це й не призвело до зради фізичної, то це емоційна зрада у її очах", - додав він.

Меган, яка у листопаді оголосила про свою четверту вагітність, заручилася з музикантом у 2022 році. Але наступного року між ними відбулася серйозна сварка. На тлі цього навіть з'являлися чутки, що закохані нібито розійшлися. Однак вони продовжували бути на публіці разом, і тому фани заспокоїлися, зрозумівши, що зірки таки разом.

