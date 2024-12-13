Екс-чоловік вагітної Меган Фокс різко висловився про її колишнього, якого вона спіймала на зраді

Екс-чоловік Меган Фокс Брайан Остін Грін висловився про її колишнього, музиканта Machine Gun Kelly, якого вагітна акторка кинула днями через його ймовірну зраду.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Mail .

Відомо, що Меган Фокс, яка перебуває на шостому місяці вагітності від Колсона Бейкера, пішла від артиста через його спілкування з іншими жінками.

Цей розрив стався невдовзі після того, як пара офіційно заявила про очікування першої спільної дитини.

Днями папараці помітили її колишнього чоловіка, Браяна Остіна Гріна, поблизу торгового центру в місті Калабасас, штат Каліфорнія.

Меган Фокс і Брайан Остін Грін (Getty Images)

Грін розповів журналістам, що був не в курсі останніх змін у житті Меган, із якою у нього троє спільних дітей: старший син Ноа (12 років), середній - Боді (10 років) і молодший - Джорні (8 років).

"Я поняття не мав", - зазначив чоловік.

У зірки серіалу "Беверлі-Гіллз, 90210" поцікавилися, що він думає про ситуацію, коли Machine Gun Kelly переписувався з іншими жінками, поки його наречена при надії.

У відповідь Браян глибоко зітхнув, закинув голову назад і закотив очі. Потім він прокоментував поведінку Бейкера, назвавши його вчинки незрілими.

"Скільки йому років? Йому за 30, чи не так? Я не знаю, але в 30-то років пора подорослішати", - різко висловився артист.

Machine Gun Kelly (фото: instagram.com/machinegunkelly)

Колишні подружжя продовжує підтримувати контакт заради виховання дітей, але вони не обговорюють особисте життя одне одного.

Брайан Остін Грін зізнався, що не може точно сказати, чи зраджував Machine Gun Kelly Меган, оскільки не має достовірної інформації про це.

"Це прикро. Я вбитий горем, тому що знаю, що вона була так схвильована, а діти так раділи життю, змінам і всьому іншому", - сказав актор після тривалої паузи.

Брайан зазначив, що через гормональні зміни вагітні жінки сприймають зраду набагато болісніше, ніж зазвичай.

"Навряд чи розставання змусило Меган відчути себе краще. Я не знаю подробиць, але якщо це так, то це трагічна ситуація, і я б нікому такого не побажав", - цитує Daily Mail чоловіка.

На питання про те, чи вірить він у те, що Фокс і Бейкер збережуть свої стосунки, Остін Грін відповів невизначено.

Machine Gun Kelly Split With His Pregnant Girlfriend, Megan Fox… pic.twitter.com/VEAUXM1xYF — Bolanle O #Blog #News #Art (@Stereogoddess) December 13, 2024

"Я просто сподіваюся на кращий результат для Меган і її майбутньої дитини, а також для наших синів, яким би він не був", - додав артист.

Нагадаємо, Браян і Меган почали зустрічатися у 2004 році, коли йому було 30 років, а їй - лише 18. Вони побралися два роки потому, але розірвали заручини 2009-го. Через рік закохані возз'єдналися і зв'язали себе узами шлюбу на Гаваях. У 2015 році Фокс подала на розлучення, але через рік помирилася з чоловіком.

Остаточно пара розлучилася 2020-го. Зараз Остін Грін перебуває у стосунках з австралійською професійною танцівницею Шарною Берджесс. У них підростає 2-річний син Зейн. У актора також є 22-річний Кассіус від колишньої партнерки по "Беверлі-Гіллз, 90210" Ванесси Марсіл.