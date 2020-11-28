30 ноября земляне смогут наблюдать уникальное явление в небе

Все, кто будет любоваться полнолунием в этот понедельник, 30 ноября, также может стать свидетелем уникального небесного явления. Полную Луну затмит особенная тень Земли, известная как антумбра. Произойдет это около 9:30 UTC (в 11:30 по киевскому времени), передает NASA.

Луна будет полной только на мгновение, после чего окажется в тени нашей планеты. Однако насладиться полнолунием можно с 28 по 30 ноября.

Полутеневые затмения отличаются от полных или частичных затмений. Во время полного лунного затмения Земля проходит прямо между Солнцем и Луной, блокируя солнечный свет от нашего естественного спутника. В противоположность этому, во время частичного затмения Луна проходит через часть внутренней темной тени Земли, известной как умбра. Наконец, во время полутени Луна проходит через часть внешней, более слабой полутени земной тени, согласно Space.com.

Ученые предупреждают, что явление больше будет напоминать наложение серого фильтра на полную луну.

"Затемнение Луны во время этого затмения, вероятно, не будет заметно без приборов, но для космических аппаратов на Луне, таких как Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), снижение солнечной энергии будет заметным", - говорится в заявлении НАСА.

Напомним, что ранее астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon. Виктор Гловер показал, какая красивая наша планета Земля.

В ночь на 16 ноября (по Киеву) компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.

Отметим, недавно основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В частности, он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска на сегодня оценивается почти в 110 млрд долларов.