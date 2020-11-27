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Астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon

Пятница 27 ноября 2020 21:16
Астронавт NASA снял потрясающее видео Земли с борта Crew Dragon
Астронавт NASA снял Землю из окна Crew Dragon (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Астронавт снял Землю, находясь на борту космического корабля

Американский астронавт NASA Виктор Гловер показал, какая красивая наша планета Земля. Он снял видео планеты, находясь на борту космического корабля Илона Маска Crew Dragon-1. Свой первый ролик он опубликовал на странице в Twitter.

"Мое первое видео из космоса! Смотрю на Землю через окно Dragon Resilience", – написал Гловер.

На видео можно наблюдать голубое небо и облака. Гловер называет перспективу "захватывающей". Он также сказал, что камера не может передать ту красоту, которую ему удалось наблюдать.

Астронавт снял потрясающее видео Земли

Напомним, что 8 ноября члены экипажа первого регулярного полета американского космического корабля Crew Dragon-1 компании SpaceX прибыли на космодром на мысе Канаверал во Флориде накануне старта к Международной космической станции.

В ночь на 16 ноября (по Киеву) компания SpaceX и космическое агентство NASA осуществили запуск ракеты Falcon 9 с первой оперативной миссией экипажа Dragon (Crew-1) на МКС.

Отметим, недавно основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. В частности, он обошел основателя Facebook Марка Цукерберга. Состояние Маска на сегодня оценивается почти в 110 млрд долларов.

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