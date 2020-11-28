30 листопада земляни зможуть спостерігати унікальне явище в небі

Всі, хто буде милуватися повним Місяцем в цей понеділок, 30 листопада, також може стати свідком унікального небесного явища. Повний Місяць затьмарить особлива тінь Землі, відома як антумбра. Станеться це близько 9:30 UTC (11:30 за київським часом), передає NASA.

Місяць буде повним лише на мить, після чого опиниться в тіні нашої планети. Однак насолодитися повним місяцем можна з 28 по 30 листопада.

Напівтіньові затемнення відрізняються від повних або часткових затемнень. Під час повного місячного затемнення Земля проходить прямо між Сонцем і Місяцем, блокуючи сонячне світло від нашого природного супутника. На противагу цьому, під час часткового затемнення Місяць проходить через частину внутрішньої темної тіні Землі, відомої як умбра. Нарешті, під час півтіні Місяць проходить через частину зовнішньої, більш слабкої півтіні земної тіні, згідно Space.com.

Вчені попереджають, що явище більше буде нагадувати накладення сірого фільтра на повний місяць.

"Затемнення Місяця під час цього затемнення, ймовірно, не буде помітно без приладів, але для космічних апаратів на Місяці, таких як Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), зниження сонячної енергії буде помітним", - йдеться в заяві НАСА.

Нагадаємо, що раніше астронавт NASA зняв приголомшливе відео Землі з борту Crew Dragon. Віктор Гловер показав, яка гарна наша планета Земля.

В ніч на 16 листопада (по Києву) компанія SpaceX та космічне агентство NASA здійснили запуск ракети Falcon 9 з першою оперативною місією екіпажу Dragon (Crew-1) на МКС.

Зазначимо, нещодавно засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск посів третє місце в рейтингу найбагатших людей світу за версією Bloomberg. Зокрема, він обійшов засновника Facebook Марка Цукерберга. Стан Маска на сьогодні оцінюється майже в 110 млрд доларів.