3 сентября: какой праздник и что нельзя делать сегодня

3 сентября - день Фаддея Проповедника (Фото: коллаж РБК-Украина)

В день Фаддея Проповедника 3 сентября занимались сбором льна и яблок, и старались не нарушать важные правила

Какой сегодня праздник. 3 сентября христиане чествуют апостола Фаддея, одного из учеников Иисуса Христа, проповедника и святителя. Также этот день в церковном календаре приурочен мученице Вассе Алонской. Наши предки праздник называли в честь обоих святых - Фаддей Проповедник и Василиса Льняница.

3 сентября бытовали обычаи, связанные в основном с уборкой льна в поле и сбору яблок. Считалось, что за не аккуратную работу на этих "поприщах" можно поплатиться здоровьем. Кроме того, старались не рассердить высшую силу, присматривающую за полями - ее представляли в виде молодой голубоглазой девушки с светло-русыми волосами, а называли Льняница.

Так, родители запрещали детям бегать по льняному полю. Ну а в это время женщины спокойно и бережно собирали его, и через некоторое время шили самые лучшие рушныки и вышиванки, хранящие в себе большую силу.

Добавим, что кроме одежды, парусины и прочных веревок лен также использовали для приготовления продуктов и в лечебных целях.

3 сентября почитали апостола Фаддея (Фото из открытых источников)

На Фаддея Проповедника при сборе яблок старались не повредить плод. Также запрещалось их вытирать, иначе долго храниться они не будут.

Если раздавить яблоко или порезать, что неаккуратный человек может навлечь на себя неудачу, связанную с травмами.

3 сентября оканчивается сбор урожая льна (Иллюстративное фото: pixabay.com/Pezibear)

Приметы дня на Фаддея Проповедника:

Если на Фаддея ясно и солнечно, теплая погода продержится еще месяц;

В лесу рябины много - готовся к дождливой осени;

Если в этот день уродилось много желудей, что жди снежное Рождество;

Если мыши зерно из мешков в норы тянут, то зима будет лютая и снегом богатая;

Напомним, ранее появился график с датами школьных каникул 2019-2020,, общая длительность которых не превышает 30 дней.

Также мы писали о том, что в Минсоцполитики Украины обнародовали график праздничных и выходных дней в 2020 году.