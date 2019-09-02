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Эти знаки Зодиака ждет грандиозный успех в начале сентября: прогноз астролога

STYLERЖизнь    02.09.2019 - 06:23
Эти знаки Зодиака ждет грандиозный успех в начале сентября: прогноз астролога
Гороскоп 2019 на начало сентября от астролога для всех знаков Зодиака (коллаж РБК-Украина)

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым с 2 по 8 сентября сказочно повезет на всех фронтах

Гороскоп на первую неделю сентября 2019 сулит некоторым знакам Зодиака огромный, почти сказочный успех во всех сферах - от любви до финансов. Каким именно знакам Зодиака повезет с 2 по 8 сентября - знают астрологи.

Кому же удача улыбнется больше всех?

Дева

Начало недели, особенно вторник и среда, - отличные дни, когда прекрасно сложатся встречи - как деловые, так и романтические. Прекрасное время для новых знакомств! Во второй половине недели Девы пополнят свой кошелек. На выходных многие попадут в веселое общество и неплохо проведут время. А еще, суббота и воскресенье, это отличные дни для свиданий и зачатия здоровых детей!

Стрелец

Начало недели захлестнет вас монотонной работой. Но среда и четверг принесут приличные деньги. В этом отношении весь текущий месяц однозначно неплох! Сентябрь для Стрельцов хорош для общения и решения любых проблем, а также поездок как на близкие, так и на дальние расстояния. Самое время отправиться на курорт – бархатный сезон ведь уже стартовал!

Водолей

Водолеи могут не рассчитывать на понедельник, зато во вторник и среду на них прольются денежные поступления и прочие материальные блага. Конец недели принесет много встреч - по большей степени - приятных. В этот же период Водолеям придется решать несколько важных задач. Выходные во всех отношениях для вас будут хорошими, особенно, если вы не станете воспитывать домашних.

Эти знаки Зодиака ждет грандиозный успех в начале сентября: прогноз астролога

Гороскоп удачи на первую неделю сентября

Гороскоп для всех знаков Зодиака с 2 по 8 сентября

Астролог Татьяна Борщ в своем гороскопе говорит, что эта неделя пройдет при свете растущей луны, а это прекрасное время для реализации своих дел, для поездок, а также для любых запланированных мероприятий.

Однако понедельник может оправдать свое название не самого удачного дня недели, достаточно сложен и вечер пятницы. Остальные дни вполне удачны. Для выгодных покупок, стрижек и косметических процедур хороши суббота и воскресенье.

Напомним, что недавно астролог назвал знаки Зодиака, которым грозит опасность в сентябре.

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