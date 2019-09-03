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3 вересня: яке свято і що не можна робити сьогодні

STYLERЖиття    03.09.2019 - 06:12
3 вересня: яке свято і що не можна робити сьогодні
3 вересня - день Тадея Проповідника (Фото: колаж РБК-Україна)

У день Тадея Проповідника 3 вересня займалися збором льону та яблук, і намагалися не порушувати важливі правила

Яке сьогодні свято. 3 вересня християни вшановують апостола Тадея, одного з учнів Ісуса Христа, проповідника і святителя. Також цей день у церковному календарі приурочений мучениці Вассі Алонській. Наші пращури свято називали на честь обох святих - Тадей Проповідник та Василина Льняниця.

3 вересня побутували звичаї, пов'язані в основному із збиранням льону в полі та збору яблук. Вважалося, що за неакуратну роботу на цих "теренах" можна поплатитися здоров'ям. Крім того, намагалися не розсердити вищу силу, яка стежить за полями - її уявляли у вигляді молодої синьоокої дівчини зі світло-русявим волоссям, а називали Льняниця.

Так, батьки забороняли дітям бігати льняним полем. Ну а в цей час жінки спокійно і дбайливо збирали його, і через деякий час шили найкращі рушники та вишиванки, які зберігали в собі велику силу.

Додамо, що крім одягу, парусини та міцних мотузок льон також використовували для приготування продуктів та в лікувальних цілях.

3 вересня: яке свято і що не можна робити сьогодні

3 вересня вшановували апостола Тадея (Фото з відкритих джерел)

На Тадея Проповідника при зборі яблук намагалися не пошкодити плід. Також заборонялося їх витирати, інакше довго зберігатися вони не будуть.

Якщо розчавити яблуко або порізати, що неакуратна людина може накликати на себе невдачу, пов'язану із травмами.

3 вересня: яке свято і що не можна робити сьогодні

3 вересня закінчується збір врожаю льону (Ілюстративне фото: pixabay.com/Pezibear)

Прикмети дня на Тадея Проповідника:

  • Якщо на Тадея ясно і сонячно, тепла погода триматиметься ще місяць;
  • У лісі багато горобини - готуйся до дощової осені;
  • Якщо у цей день вродило багато жолудів, що чекай на сніжне Різдво;
  • Якщо миші зерно з мішків у нори тягнуть, то зима буде люта й снігом багата;

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