Три речі, які лікарі роблять щодня, щоб постава була рівною

Спеціалісти розповіли, як вони зберігають власну поставу протягом дня, навіть попри напружений графік.

"Якщо я дивлюся на свій телефон протягом тривалого періоду часу, я обов’язково тримаю його на рівні очей", - сказав експерт.

Спочатку доведеться багато думати про це, але коли це стало звичкою, це стає менш проблемним. До того можна встановлювати

наголошує на важливості підтримувати вигин нижньої частини спини під час сидіння. Перевірте, чи можете ви просунути руку між попереком і спинкою стільця. Також періодично переконуйтесь, що плечі відведені назад, а погляд спрямований вперед.

Зміна висоти монітора комп’ютера або розміщення клавіатури ближче чи далі від вас за столом може бути корисним для спини.