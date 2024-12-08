UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни

Три речі, які лікарі роблять щодня, щоб постава була рівною

Що робити, щоб постава була рівною (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильна постава - запорука привабливої зовнішності, а також здоров'я хребта та внутрішніх органів. Щоб постава була рівною, лікарі дотримують 3 порад кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health.

Спеціалісти розповіли, як вони зберігають власну поставу протягом дня, навіть попри напружений графік. 

"Якщо я дивлюся на свій телефон протягом тривалого періоду часу, я обов’язково тримаю його на рівні очей", - сказав експерт.

Спочатку доведеться багато думати про це, але коли це стало звичкою, це стає менш проблемним. До того можна встановлювати

наголошує на важливості підтримувати вигин нижньої частини спини під час сидіння. Перевірте, чи можете ви просунути руку між попереком і спинкою стільця. Також періодично переконуйтесь, що плечі відведені назад, а погляд спрямований вперед.

Зміна висоти монітора комп’ютера або розміщення клавіатури ближче чи далі від вас за столом може бути корисним для спини.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
фізичні вправиЗдоров'яСпортзал