Три вещи, которые врачи делают каждый день, чтобы осанка была равной

Специалисты рассказали, как они сохраняют собственную осанку в течение дня, даже несмотря на напряженный график.

"Если я смотрю на свой телефон в течение длительного периода времени, я обязательно держу его на уровне глаз", - сказал эксперт.

Сначала придется многое думать об этом, но когда это стало привычкой, это становится менее проблемным. До этого можно устанавливать

отмечает на важности поддерживать изгиб нижней части спины во время сиденья. Проверьте, можете ли вы продвинуть руку между поясницей и спинкой стула. Также периодически убедитесь, что плечи отведены назад, а взгляд устремлен вперед.

Изменение высоты монитора компьютера или расположение клавиатуры ближе или дальше от вас за столом может оказаться полезным для спины.