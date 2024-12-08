Три речі, які лікарі роблять щодня, щоб постава була рівною

Правильна постава - запорука привабливої зовнішності, а також здоров'я хребта та внутрішніх органів. Щоб постава була рівною, лікарі дотримують 3 порад кожного дня.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Багато хто у дитинстві відмовлявся від батьківських прохань стояти рівно, але правильна постава важлива з кількох причин. Гарна постава може значно змінити здоров’я та рухливість у віці.

Спеціалісти розповіли, як вони зберігають власну поставу протягом дня, навіть попри напружений графік.

Виконання вправ

Доктор медичних наук та хірург-ортопед Рахул Шах розповів, що кілька разів на тиждень виконує поєднання кардіотренувань і силових вправ.

"Серцево-судинні та силові тренування підвищують мою витривалість, а також гармонію, в якій м’язи працюють узгоджено", - сказав він.

Він зазначив, що ця комбінація покращує природну здатність нахиляти голову на рівні таза з мінімальною додатковою концентрацією чи напругою, що дозволяє приділяти увагу щоденним індивідуальним клінічним завданням.

Веслування, жим лежачи та жим над головою - це улюблені вправи лікаря, щоб зосередитися на роботі кількох груп м’язів одночасно.

До того ж йога та пілатес чудово підходять для зміцнення м’язів верхньої та нижньої частини спини.

Уважність

Це допомагає перевіряти своє тіло, щоб побачити, чи перебуваєте ви в найбільш оптимальному положенні, незалежно від того, сидите чи стоїте.

"Якщо я дивлюся на свій телефон протягом тривалого періоду часу, я обов’язково тримаю його на рівні очей", - сказав експерт.

Спочатку доведеться багато думати про це, але коли це стало звичкою, це стає менш проблемним. До того можна встановлювати нагадування на своєму телефоні кожні 30 хвилин.

Правильне облаштування робочого місця

Доктор медичних наук Харві Сміт наголошує на важливості підтримувати вигин нижньої частини спини під час сидіння. Перевірте, чи можете ви просунути руку між попереком і спинкою стільця. Також періодично переконуйтесь, що плечі відведені назад, а погляд спрямований вперед.

Зміна висоти монітора комп’ютера або розміщення клавіатури ближче чи далі від вас за столом може бути корисним для спини.

Він також сказав, що регулює стілець так, щоб його ноги стикалися з землею. Якщо під час сидіння ваші ноги знаходяться навпроти колін, поперековий відділ хребта може сутулитися.