Три вещи, которые врачи делают каждый день, чтобы осанка была равной

Правильная осанка - залог привлекательной внешности, а также здоровье позвоночника и внутренних органов. Чтобы осанка была ровной, врачи соблюдают 3 совета каждый день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health .

Многие в детстве отказывались от родительских просьб стоять ровно, но правильная осанка важна по нескольким причинам. Хорошая осанка может значительно изменить здоровье и подвижность.

Специалисты рассказали, как они сохраняют собственную осанку в течение дня, даже несмотря на напряженный график.

Выполнение упражнений

Доктор медицинских наук и хирург-ортопед Рахул Шах рассказал, что несколько раз в неделю выполняет сочетание кардиотренировок и силовых упражнений.

"Сердечно-сосудистые и силовые тренировки повышают мою выносливость, а также гармонию, в которой мышцы работают согласованно", - сказал он.

Он отметил, что это сочетание улучшает естественную способность наклонять голову на уровне таза с минимальной дополнительной концентрацией или напряжением, что позволяет уделять внимание ежедневным индивидуальным клиническим задачам.

Гребля, жим лежа и жим над головой - это любимые упражнения врача, чтобы сосредоточиться на работе нескольких групп мышц одновременно.

К тому же йога и пилатес отлично подходят для укрепления мышц верхней и нижней части спины.

Внимательность

Это помогает проверять свое тело, чтобы увидеть, находитесь ли вы в наиболее оптимальном положении, независимо от того, сидите или стоите.

"Если я смотрю на свой телефон в течение длительного периода времени, я обязательно держу его на уровне глаз", - сказал эксперт.

Сначала придется многое думать об этом, но когда это стало привычкой, это становится менее проблемным. До этого можно устанавливать напоминания на своем телефоне каждые 30 минут.

Правильное обустройство рабочего места

Доктор медицинских наук Харви Смит отмечает на важности поддерживать изгиб нижней части спины во время сиденья. Проверьте, можете ли вы продвинуть руку между поясницей и спинкой стула. Также периодически убедитесь, что плечи отведены назад, а взгляд устремлен вперед.

Изменение высоты монитора компьютера или расположение клавиатуры ближе или дальше от вас за столом может оказаться полезным для спины.

Он также сказал, что регулирует стул так, чтобы его ноги соприкасались с землей. Если во время сидения ваши ноги находятся напротив колен, поясничный отдел позвоночника может сутулиться.