3 оригінальні ідеї для вишуканої подачі варених яєць: фотоприклади

У радянські часи модно було подавати варені яйця у вигляді мухоморів. Господині робили "грибочки" та прикрашали їх кетчупом. Однак зараз цим застарілим варіантом гостей вже не здивуєте.

У вигляді букета квітів

Відварені яйця обережно очистьте від шкаралупи. Бажано, щоб поверхня яйця залишилася неушкодженою. Тоді за прикладом, показаним у відео, виріжте білок зубчиками. За формою яйце має стати схожим на бутон квітки.

На велику страву викладіть кілька штук зеленого пір'я цибулі. І тоді нанизуйте на нього підготовлені яйця. Внизу зв'яжіть зелень бантом, щоб зробити імітацію букета квітів.

Така подача вимагає мінімум зусиль, але точно вразить ваших гостей.

У вигляді бутербродів з ковбасою та помідором

Розріжте варене яйце вздовж навпіл. Зверху викладіть кружечок помідора, тоді шматок листка салату. Змастіть його кетчупом або будь-яким іншим улюбленим соусом. Тоді викладіть шматок лікарської ковбаси. Бажано брати таку, щоб за діаметром була приблизно як яйце.

Тоді накрийте цей бутерброд другою половинкою яйця. Встроміть зубочистку, щоб "конструкція" трималася разом. Зверху можна посипати чорним кунжутом. Такі яєчні бутерброди особливо подобаються дітям, бо блюдо виглядає незвичайно.

Обсмажте варені яйця з улюбленими спеціями

Дещо незвичний для нас варіант, але доволі смачний. Варені яйця розріжте навпіл, а тоді протягом кількох хвилин обсмажте на олії з улюбленими спеціями.

Подавати яйця краще, коли вони ще теплі. Можна полити соєвим соусом, або будь-яким іншим. Прикрасити свіжою зеленню або посипати сумішшю прованських трав.