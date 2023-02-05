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Найсмачніший закарпатський бограч: відомий шеф-кухар розкрив секрети приготування страви

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Неділя 05 лютого 2023 08:30
Найсмачніший закарпатський бограч: відомий шеф-кухар розкрив секрети приготування страви Як приготувати закарпатський бограч (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Закарпатський бограч уже давно здобув популярність серед гурманів навіть далеко за межами гірського регіону. Ця страва навариста, із гострим присмаком й запашним ароматом спецій. Але, щоб бограч дійсно вийшов таким, слід готувати його за перевіреним рецептом і знати кілька секретів цієї страви.

Як правильно готувати закарпатський бограч, розповів шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський на своїй сторінці Instagram.

Рецепт закарпатського бограча

"Я обожнюю українську кухню і завжди був впевнений, що наші страви найкращі. А найбільше смакують ті, що приготовлені на свіжому повітрі. Тому я не полінувався - взяв у тата казан, пальник, і вирішив приготувати бограч. Його готують на Закарпатті. Супер наваристий, смачний, густий суп у казані, і обов’язково з паприкою", - говорить кухар.

Інгредієнти:

  • 300-350 г копченої підчеревини
  • 800 г яловичої лопатки
  • 800 г копчених ребер
  • 500 г моркви
  • 600 г цибулі
  • 400 г перцю червоного солодкого
  • 50 паприки сухої
  • 3-4 шт свіжих томатів
  • 400 г томатів у власному соку
  • 800 г картоплі
  • кумин, чорний та духмяний перці
  • зелень петрушки та зелена цибуля
  • часник, сіль і гострий перчик
  • 3 л води

Як приготувати:

  1. Дрібно наріжте підчеревину і на середньому вогні підсмажте її до стану шкварок.
  2. Додайте нарізану яловичину і тримайте, не помішуючи, поки не утвориться скоринка на м’ясі. Далі додайте досить крупно порізану моркву, обсмажте. А тоді - цибулю. Також трішки потримайте на вогні.
  3. Вкиньте паприку і посічений гострий перець, перемішайте і трішечки обсмажте. Головне, щоб не пригоріло, бо буде гірчити.
  4. Додайте томати та свіжий перець. Тушкуйте 5 хвилин. Тоді залийте водою і викладіть копчені ребра. Кількість рідини регулюйте на свій смак. Бограч може бути й густим.
  5. Посоліть і додайте решту спецій. Накрийте кришкою і готуйте на малому вогні. Нехай все тушкується, поки яловичина не розм’якне - години 2-2.5.
  6. Тоді додайте порізану картоплю. І томіть ще 20 хвилин.
  7. Подавайте, щедро засипавши у казан петрушку, зелену цибулю та 5-6 зубчиків часнику.

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