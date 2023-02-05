Найсмачніший закарпатський бограч: відомий шеф-кухар розкрив секрети приготування страви

Закарпатський бограч уже давно здобув популярність серед гурманів навіть далеко за межами гірського регіону. Ця страва навариста, із гострим присмаком й запашним ароматом спецій. Але, щоб бограч дійсно вийшов таким, слід готувати його за перевіреним рецептом і знати кілька секретів цієї страви.

Як правильно готувати закарпатський бограч, розповів шеф-кухар та суддя МастерШеф Володимир Ярославський на своїй сторінці Instagram.