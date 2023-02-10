3 оригинальные идеи для изысканной подачи вареных яиц: фотопримеры

В советское время модно было подавать вареные яйца в виде мухоморов. Хозяйки делали "грибочки" и украшали их кетчупом. Однако сейчас этим устаревшим вариантом уже гостей не удивите.

В виде букета цветов

Отваренные яйца аккуратно очистьте от скорлупы. Желательно, чтобы поверхность яйца осталась невредимой. Тогда по примеру, показанному в видео, вырежьте зубчиками белок. По форме яйцо должно стать похоже на бутон цветка.

На большое блюдо выложите несколько штук зеленых перьев лука. И тогда нанизывайте на него приготовленные яйца. Внизу свяжите зелень бантом, чтобы придать форму букета цветов.

Такая подача требует минимум усилий, но точно поразит ваших гостей.

В виде бутербродов с колбасой и помидором

Разрежьте вареное яйцо вдоль пополам. Сверху выложите кружечек помидора, тогда кусок листа салата. Смажьте его кетчупом или любым другим любимым соусом. Тогда выложите кусок докторской колбасы. Желательно брать такую, чтобы по диаметру была примерно как яйцо.

Тогда накройте этот бутерброд второй половинкой яйца. Вонзите зубочистку, чтобы "конструкция" держалась вместе. Сверху можно посыпать чёрным кунжутом. Такие яичные бутерброды особенно нравятся детям, потому что блюдо выглядит необычно.

Обжарьте вареные яйца с любимыми специями

Несколько необычный для нас вариант, но довольно вкусный. Вареные яйца разрежьте пополам, а затем в течение нескольких минут обжарьте на растительном масле с любимыми специями.

Подавать яйца лучше, когда они еще теплые. Можно полить соевым соусом или любым другим. Украсить свежей зеленью или посыпать смесью прованских трав.