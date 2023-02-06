Шалено смачний паштет із курки, який готується за 2 хвилини: рецепт
Куряче філе є одним із найсмачніших видів м'яса. Але воно часто виходить доволі сухим. Ідеальним варіантом стане приготування із нього паштету. Кілька ложок йогурту і підсмажені волоські горіхи нададуть страві неперевершеного смаку.
Рецептом курячого паштету поділився одеський шеф-кухар Андрій Величко на своїй сторінці Facebook.
Рецепт курячого паштету
"Напевно, ви варили хоч раз бульйон з домашньої курки. Не бройлерної, а такої, що продають на наших базарах бабусі. А розварена, м’яка ніжка тієї самої курочки з домашньою яєчною локшиною - то чи не найкраща страва з птиці. А от грудка, чесно кажучи, мені завжди була сухою. Ну не фанат я "білого м‘яса", але харчам пропадати не можна. То ж я знайшов спосіб (точніше цей рецепт винайшла моя дружина, а я його традиційно трохи поцупив), як сухе м‘ясо з бульйону зробити божевільно смачним", - говорить кухар.
Величко радить спробувати приготувати паштет із курячої грудки. За його словами, процес приготування займе 2 хвилини. Наголошує, що цей рецепт можна використовувати для майже будь-якого м‘яса, з якого варили бульйон і воно стало сухим.
Інгредієнти:
- 2 курячі грудки (бажано зі шкірою) або інше м‘ясо з бульйону
- 50 г підсмажених та очищених волоських горіхів
- 1 чайна ложка паприки
- дрібка спецій мірудії
- 3-4 ст ложки крем-сиру або сиру лабане
- 50 г жирного йогурту
- 2 ст ложки лляної олії (або іншої улюбленої)
- сіль, перець до смаку
Як приготувати:
- Всі інгредієнти перебийте в чаші блендера до однорідної пастоподібної маси.
- Якщо суміш виходить загуста і не перебивається - додайте або трохи бульйону або ще більше йогурту. Ви повинні отримати крем - пастоподібний паштет або намазку. За текстурою та технологією приготування така страва більш подібна до "рійету" (французькою rillettes).
- Підсмажте хліб на маслі і нанесіть на нього курячу намазку. Подавати можна із салатом або маринованими овочами - помідорами і огірками.
Курячий паштет за рецептом Андрія Величка (фото: Chef Andrii Velychko)
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