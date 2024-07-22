3 істоти, що дійсно могли б пережити Апокаліпсис

Аляскинська деревна жаба

Її називають аляскинською деревною жабою, але ці міцні маленькі амфібії насправді живуть практично по всій Північній Америці. Їх бачили навіть на півдні, в Алабамі, і по всьому Середньому Заходу та Північному Сході.

Однак їхня назва вказана не просто так: ці жаби почувають себе як удома навіть в далеких куточках дикої природи Аляски. Фактично, аляскинські деревні жаби - єдиний вид земноводних, що мешкає на північ від Полярного кола, адже вони можуть витримувати заморозку живцем протягом кількох місяців поспіль.

Коли в Арктиці стає холодно взимку, ці жаби готуються на зимівлю. Понад дві третини їх тіла переходить у режим заморозки і твердне, перетворюючись у крижаний шматок. Їхні серця перестають битися, і жаби перестають дихати на кілька місяців. Вони можуть виживати таким чином до семи місяців поспіль і за температури до -17,8°C. Коли погода починає трохи тепліти, їхні тіла відтають, і вони повільно повертаються до звичайного життя.

Ці жаби здатні адаптуватися в такий спосіб, тому що їх тіла містять кілька видів природного антифризу. Коли настає зима, м'язи жаб перекачують глюкозу та особливу вуглеводну сполуку, яка називається гліколіпідом. Ці речовини пульсують через крихітні тканини їхніх крихітних м'язів та захищають жаб від холоду.

Деревна жаба (фото: Вікіпедія)

Гідри

Гідри схожі на актинії, але живуть по всьому світу у прісноводних ставках, струмках та річках. Вони використовують свої довгі (ну щодо розміру їх тіла) руки, щоб ловити частинки їжі, що пропливають через воду. Таким чином, ці крихітні кінцівки мають вирішальне значення для їхнього виживання.

Якщо гідра втратить голову, або навіть кілька, вона може знову їх виростити. Ці істоти названі на честь грецького міфічного монстра, який міг відрощувати свої втрачені голови, бо ці реальні істоти роблять саме це, коли їм потрібно вижити у несприятливій ситуації.

Якщо гідра коли-небудь втратить кінцівку - або навіть голову - вона може регенерувати необхідний матеріал і відносно швидко відростити частини тіла. І якщо одного зростання недостатньо для виживання, будь-який живий матеріал гідри може перетворитися на зовсім нову тварину. Це означає, що насправді гідри безсмертні.

Усі їхні клітини регенеруються та замінюються у їхньому тілі кожні три тижні. Завдяки цьому гідри ніколи не виявляють жодних ознак хвороби чи старіння. Натомість вони просто оновлюються з часом і продовжують жити так само як і завжди.

Більшість клітин у тілі гідри - стовбурові, і це пояснює їхню здатність до нескінченної регенерації. Якщо їх не з'їдять або не розчавлять, будь-яка інша несприятлива ситуація, з якою вони стикаються, це просто можливість почати заново і продовжити жити.

Гідра (фото: Вікіпедія)

Червоний плоский короїд

Якщо апокаліпсис настане, комахи стрибатимуть на нас. Прямо зараз по всій планеті живуть буквально мільйони комах та жуків і значна частина цих істот переживе все, що відбудеться далі з нашою планетою. Але навіть серед цієї великої популяції моторошних повзаючих є один жук, який підготовлений до найгіршого.

Річ про червоного плоского короїда, який мешкає в лісах і лісистих місцевостях по всій Північній Америці. Ці жуки можуть витримувати неймовірно холодні та низькі температури. Як і вищезгадані аляскинські деревні жаби, червоні плоскі короїди можуть виживати протягом місяців, повністю замороженим.

І так само як і в аляскинських деревних жаб, ця здатність походить від природного типу антифризу, який жук носить усередині себе. Білки у тканинах жука роблять так, що молекули води ніколи не можуть згрупуватися разом. Їхні маленькі тіла також містять значну кількість гліцерину, який ефективно покриває їх теплим шаром молекул, що не замерзають.

У той час, як аляскинська деревна жаба може виживати при температурі нижче точки замерзання, червоні плоскі короїди можуть виживати при температурах до -150°C.

Червоний плоский короїд (фото: Вікіпедія)