Топ-5 найнебезпечніших істот у світі

Серед 1,2 мільйона видів тварин на Землі, є один, який вабить свою смертоносність. Здивування викликає той факт, що найнебезпечніші істоти часто вбивають людей не гострими зубами, а хворобами, отрутою чи іншими способами.

Скорпіони - 3300 людей на рік

Ці стародавні, агресивні плазуни жалять своїм хвостом і впорскують отруту в жертву. З понад 2600 видів павукоподібних лише близько 25 містять достатньо потужний токсин, щоб вбивати людей.

Одним із найнебезпечніших є Deathstalker. Цих жовтих носіїв смерті можна зустріти в сухих і посушливих ландшафтах і пустелях Північної Африки та Близького Сходу. З ними не можна жартувати.

Отрути, яку несе "ловець смерті", достатньо, щоб убити тих, хто має медичні проблеми, включаючи захворювання серця. Здорові дорослі люди, як молоді, так і похилого віку, також можуть бути вбиті від жала цього скорпіона, але це менш імовірно.

Зовнішній вигляд скорпіона-вбивці (фото: Вікіпедія)

Тріатомові клопи - 10 000 людей на рік

Клопи-вбивці є основними розповсюджувачами смертельної хвороби Шагаса. Завдяки цьому ці кровожерливі комахи-хижаки становлять реальну загрозу в Центральній і Південній Америці.

Хвороба Шагаса є потенційно смертельною та передається через укус клопа або вживання холодної їжі чи напоїв, які були заражені комахою та/або її фекаліями, які є переносниками вірусу.

За даними Панамериканської організації охорони здоров’я, це жахливе захворювання, що вражає серце, а також травну та нервову системи. Найнебезпечніше те, що хвороба може передаватися від матері до дитини через плаценту під час вагітності.

Зовнішній вигляд клопа-вбивці (фото: Вікіпедія)

Змії - 138 000 людей на рік

Небезпечних змій можна зустріти по всьому світу. Вони можуть вбивати людей різними, але завжди жорстокими способами. Чорна мамба, наприклад, може вбити людину всього двома краплями отрути від укусу, тоді як пітони можуть повністю проковтнути дорослу людину.

Найпоширеніші випадки смерті людей від змій відбуваються через отруйні укуси. Проте, за даними МОЗ, особливі "щасливчики" після зустрічі з небезпечною змією мають справу з ампутаціями та іншими стійкими вадами.

Як виглядає чорна мамба (фото: Вікіпедія)

Як виглядає килимовий пітон (фото: Вікіпедія)

Людина - 400 000 жертв на рік

Технічно люди є другою найбільш небезпечною твариною на планеті, коли справа доходить до вбивств собі подібних. Принаймні якщо вважати вбивства.

Згідно зі світовими даними, на 2019 рік у всьому світі налічувалося 0,7% смертей, що були наслідком вбивства. У Латинській Америці рівень вбивств вищий, ніж у інших частинах світу, причому на вбивства у Сальвадорі припадає понад 7% смертей.

Люди не самотні у вбивстві собі подібних. Це відбувається у всьому тваринному світі.

Життєвий цикл людини - ембріон, якому 5 тижнів (фото: Вікіпедія)

Комари - 725 000 людей на рік

Комари - найнебезпечніші тварини у світі, які щороку вбивають 725 000 людей внаслідок поширення таких хвороб, як малярія. Кусають тільки самки комарів, що робить їх найбільш небезпечними.

Завдяки своїй високій здатності до вбивства, ця крихітна літаюча комаха неодноразово визначала хід людської історії, маючи важливе значення для незалежності Америки, а також для зльоту і падіння Риму.

Малярійна інфекція особливо важка в Африці, де на цей регіон припадає 95% випадків і 96% смертей у всьому світі.

Найкраще уникати комарів, наскільки це можливо, якщо ви плануєте подорожувати в райони, де комахи можуть бути проблемою.

Зовнішній вигляд звичайного комара (фото: Вікіпедія)