Орангутани: чи справді вони інтроверти?

Існує думка, що орангутани інтроверти. Ці великі примати мають унікальний соціальний спосіб життя, який змушує вчених ставити питання про їхню справжню природу.

Інтровертність орангутанів

У світі людиноподібних мавп орангутанів можна назвати ізгоями. З чотирьох видів мавп орангутанги - єдині, хто мешкає в Азії, горили, шимпанзе та бонобо - всі вони родом з Африки.

І на відміну від своїх переважно наземних родичів, орангутани проводять майже все своє життя на деревах. Їхні довгі, потужні руки, які можуть досягати 2 метрів у довжину, ідеально підходять для того, щоб перестрибувати з гілки на гілку, а їхні ступні більше схожі на руки з погляду спритності та сили хапання.

Ці деревні адаптації роблять орангутанів приблизно такими ж незграбними на землі, як і граціозними на деревах. Для них ходьба землею тропічних і субтропічних лісів - повільне й обтяжливе завдання. Оскільки все необхідне їм є на верхівках дерев, орангутани, як правило, залишаються нагорі. Вони будують спальні гнізда з листя та гілок, а обідають корою, листям, квітами та більш ніж 300 видами фруктів, які збирають, перестрибуючи з дерева на дерево.

Крім фізичних і географічних відмінностей, багато орангутанів значно менш товариські, ніж їх африканські родичі. У той час як шимпанзе добре відомі своїми складними соціальними взаємодіями, орангутани, як правило, тримаються власними силами, заробляючи репутацію одинаків або інтровертів.

Однак нові дослідження показують, що ці мавпи можуть бути не такими антисоціальними, як здавалося на перший погляд.

Товариство орангутанів

Хоча орангутани, за загальною думкою, менш товариські, ніж інші групи мавп, цей факт сам по собі не робить їх автоматично інтровертами. Фактично, матері орангутанів дбають про своїх дитинчат, поки їм не виповниться 7 або 8 років - одні з найтриваліших відносин між дитиною і матір'ю серед тварин у світі.

І хоча дорослі орангутани в основному живуть поодинці або в дуже маленьких групах, вони можуть бути змушені вести такий самотній спосіб життя через високу потребу в калоріях та обмежених ресурсів. Орангутани мають зріст приблизно від 1,25 до 1,5 метрів і важать від 30 до 50 кілограмів для самок та від 50 до 90 кілограмів для самців.

Зайве говорити, що підтримка такої статури на рослинній їжі вимагає роботи, особливо коли їжі не так багато. Відсутність нормального розподілу продовольства обмежує спільноти орангутанів у кількості.

Багато вчених це визнають, кажучи, що точніше було б називати орангутанів поодинокими, але соціальними, а не напіводиночними. Це може здатися просто семантикою, але є різниця. Термін "напіводиночні" означає, що вони самі вибирають такий спосіб життя, тоді як "поодинокі, але соціальні" означає, що вони були б більш соціальними, якби не певні обставини.

Щоб ще раз перевірити це, дослідники спостерігали, як орангутани використовують інструменти та сигнали - свідчення засвоєної поведінки, яка потребує тісної соціальної взаємодії. Сигнали розрізнялися у різних популяціях, що свідчить про те, що знання передавалися культурно, а не просто набувалися індивідуально чи вроджено.

Доктор Карел ван Шайк, голландський приматолог, виявив групу орангутанів у болотному лісі на півночі Суматри, які були такими ж товариськими, як шимпанзе. Виявляється, коли орангутани живуть у місці, де їм не потрібно конкурувати за їжу, вони спілкуються великими групами і діляться продовольством один з одним. На цьому болоті була найвища щільність орангутанів, коли-небудь зареєстрована.

Тож, можливо, орангутани не зовсім такі інтроверти, якими їх подавали у початкових звітах. Досить лише влаштувати їм гарну вечірку, і вони будуть у захваті.