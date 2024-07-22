3 существа, которые действительно могли бы пережить Апокалипсис

Аляскинская древесная лягушка

Ее называют аляскинской древесной лягушкой, но эти крепкие маленькие амфибии действительно живут практически по всей Северной Америке. Их видели даже на юге, в Алабаме, и по всему Среднему Западу и Северо-Востоку.

Однако их название указано не просто так: эти лягушки чувствуют себя как дома даже в дальних уголках дикой природы Аляски. Фактически, аляскинские древесные лягушки - единственный вид земноводных, обитающий к северу от Полярного круга, ведь они могут выдерживать заморозку заживо в течение нескольких месяцев подряд.

Когда в Арктике становится холодно зимой, эти лягушки готовятся на зимовку. Более двух третей их тела переходит в режим заморозки и затвердевает, превращаясь в ледяной кусок. Их сердца перестают биться, и лягушки перестают дышать на несколько месяцев. Они могут выживать до семи месяцев подряд и при температуре до -17,8°C. Когда погода начинает немного тепло, их тела оттаивают, и они медленно возвращаются к обычной жизни.

Эти лягушки способны адаптироваться таким образом, потому что их тела содержат несколько видов природного антифриза. Когда наступает зима, мышцы лягушек перекачивают глюкозу и особое углеводное соединение, называемое гликолипидом. Эти вещества пульсируют через крошечные ткани их крошечных мышц и защищают лягушек от холода.

Деревянная лягушка (фото: Википедия)

Гидры

Гидры похожи на актинии, но живут по всему миру в пресноводных прудах, ручьях и реках. Они используют свои длинные (ну относительно размера их тела) руки, чтобы ловить проплывающие через воду частицы пищи. Таким образом, эти крошечные конечности имеют решающее значение для их выживания.

Если гидра потеряет голову или даже несколько, она может снова их вырастить. Эти существа названы в честь греческого мифического монстра, который мог отращивать свои утраченные головы, потому что эти реальные существа делают именно это, когда им нужно выжить в неблагоприятной ситуации.

Если гидра когда-нибудь потеряет конечность - или даже голову - она может регенерировать необходимый материал и относительно быстро отрастить части тела. И если одного роста недостаточно для выживания, любой живой материал гидры может превратиться в совершенно новое животное. Это означает, что гидры на самом деле бессмертны.

Все клетки регенерируются и заменяются в их теле каждые три недели. Благодаря этому гидры никогда не выявляют никаких признаков болезни или старения. Они просто обновляются со временем и продолжают жить так же как и всегда.

Большинство клеток в теле гидры - стволовые, и это объясняет их способность к бесконечной регенерации. Если их не съедят или не раздавят, любая другая неблагоприятная ситуация, с которой они сталкиваются, это просто возможность заново начать и продолжить жить.

Гидра (фото: Википедия)

Красный плоский короед

Если апокалипсис придет, насекомые будут прыгать на нас. Прямо сейчас по всей планете живут буквально миллионы насекомых и жуков, и значительная часть этих существ переживет все, что произойдет дальше с нашей планетой. Но даже среди этой большой популяции жутких ползающих есть один жук, подготовленный к худшему.

Дело о красном плоском короеде, обитающем в лесах и лесистых местностях по всей Северной Америке. Эти жуки могут выдерживать невероятно холодные и низкие температуры. Как и вышеупомянутые аляскинские древесные лягушки, красные плоские короеды могут выживать в течение месяцев, полностью замороженных.

И так же как и у аляскинских древесных лягушек, эта способность происходит от природного типа антифриза, который жук носит внутри себя. Белки в тканях жука делают так, что молекулы воды никогда не могут сгруппироваться вместе. Их маленькие тела также содержат значительное количество глицерина, который эффективно покрывает их теплым слоем не замерзающих молекул.

В то время как аляскинская древесная лягушка может выживать при температуре ниже точки замерзания, красные плоские короеды могут выживать при температурах до -150°C.

Красный плоский короед (фото: Википедия)