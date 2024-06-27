26 плюсів і мінусів IKEA, які повинні знати всі

Плюси IKEA

Широкий асортимент

IKEA пропонує широкий спектр меблів для будь-якої кімнати у вашому домі, а також широкий вибір аксесуарів та декору.

Доступні ціни

IKEA відома своїми доступними цінами, що робить її популярним вибором для людей з обмеженим бюджетом.

Стильний дизайн

Меблі з IKEA обирають через стильний дизайн (ілюстративне фото: Freepik)

Ці меблі мають сучасний та стильний дизайн, який підійде до будь-якого інтер'єру.

Функціональність

Меблі IKEA розроблені з акцентом на функціональність, що робить їх зручними та практичними у використанні.

Простота збірки

Зазвичай меблі IKEA скласти просто (ілюстративне фото: Freepik)

Меблі IKEA поставляються з чіткими інструкціями та необхідними інструментами для збирання, що зазвичай робить їх простими у збірці навіть для початківців.

Міцність

Меблі IKEA, як заявляє виробник, виготовлені з високоякісних матеріалів, що робить їх міцними та довговічними.

Екологічність

Шведи просто схиблені (в хорошому сенсі слова) на захисті і збереженні довкілля. Тому вони використовують екологічні матеріали та методи виробництва.

Гарантія

IKEA пропонує гарантію на свої меблі, що дозволяє швидко розв'язати питання у разі виникнення проблем, без зайвого хвилювання.

Послуги з доставки та складання

IKEA пропонує послуги з доставки (ілюстративне фото: Freepik)

IKEA пропонує послуги з доставки та складання меблів, що може заощадити вам час та зусилля.

Можливість повернення

Лояльна політика повернення дозволяє вам повернути меблі, якщо ви не задоволені ними.

Магазини по всьому світу

IKEA має магазини по всьому світу у різних містах, що робить її відносно легкодоступною.

Ресторани та кафе

У магазинах IKEA є ресторани та кафе, де можна перекусити або пообідати.

Дитячі кімнати

У магазинах IKEA є дитячі кімнати, де ваші діти можуть грати, поки ви робите покупки.

Програма лояльності

Широка програма лояльності дозволяє отримувати доступ до ексклюзивних пропозицій та чималих знижок.

Соціальна відповідальність

Як і інші деякі магазини та бренди, IKEA бере участь у соціальних та екологічних проєктах.

Інклюзивність

IKEA прагне до інклюзивності та безбар'єрності та пропонує різноманітні продукти і послуги, які підходять для людей з інвалідністю.

Мінуси IKEA

Сумнівна якість

Дехто вважає, що якість меблів IKEA не така висока, як у меблів інших брендів.

Дизайн

Меблі IKEA досить одноманітні, тому деяким людям не подобається їхній "масовий" характер - це робить інтер'єр нудним та невиразним.

Складність інструкцій

Для когось інструкції IKEA зі збирання складні (ілюстративне фото: Freepik)

Деякі люди вважають, що інструкції IKEA зі збирання складні, і що збірка меблів може бути трудомісткою.

Відсутність персонального обслуговування

У магазинах IKEA зазвичай багато людей, і тому часто досить важко отримати допомогу від персоналу.

Експлуатація дитячої праці

IKEA була звинувачена в експлуатації дитячої праці у своїх ланцюгах постачання.

Неетичні методи ведення бізнесу

Підрозділи IKEA у деяких країнах час від часу звинувачують в неетичних методах ведення бізнесу.

Небезпека для дітей

Деякі елементи меблів IKEA можуть бути небезпечними для дітей, адже мають гострі кути, якими може поранитися дитина, або дрібні деталі, які дітям легко проковтнути.

Непрактичність

Деякі меблі IKEA непрактичні. Наприклад, полиці можуть бути занадто вузькими для ваших книг, а ящики - замалими для ваших речей.

Термін експлуатації

Люди нерідко скаржаться, що ці меблі мають короткий термін експлуатації: швидко зношуються, ламаються і втрачають свій зовнішній вигляд. І це змушує купувати нові меблі частіше, ніж хотілося б.

Довгі черги

У магазинах IKEA можуть бути довгі черги, особливо у вихідні дні та у святкові періоди.

Недолік IKEA - довгі черги (ілюстративне фото: GettyImages)

Нагадаємо, що IKEA планує відновити свою діяльність в Україні. Це сталося після успішного повернення на український ринок шведського бренду одягу та косметики H&M, а також відновлення роботи Inditex Group (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho).

За інформацією джерел РБК-Україна, остаточне рішення про повернення в нашу країну в IKEA схвалили ще у травні.

Наразі у магазинах компанії тривають підготовчі роботи, але коли саме вони відновлять роботу, поки невідомо.

Зазначимо, що IKEA призупинила свою діяльність в Україні на початку повномасштабної війни з Росією.

До того часу компанія протягом тривалого часу цікавилась українським ринком, відкривши онлайн-продажі у 2020 році та перший фізичний магазин у Києві у 2021 році.