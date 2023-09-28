ua en ru
Чт, 28 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Власник магазинів IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії

Четвер 28 вересня 2023 15:26
UA EN RU
Власник магазинів IKEA остаточно продав свій бізнес у Росії Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Ingka Centres, яка є власником магазинів IKEA, продала свої активи і остаточно покинула російський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

Навесні 2022 року Inter IKEA Group і Ingka Group оголосили про припинення діяльності IKEA в Росії та Білорусі через війну в Україні, а також через перебої в ланцюжках поставок по всьому світу. Усі магазини IKEA в Росії (всього 17 магазинів) закрилися влітку 2022 року.

"Тепер ми можемо підтвердити, що Ingka Centres досягла угоди про продаж свого російського портфеля з 14 торгових центрів "МЕГА" дочірньої компанії групи "Газпромбанку", - йдеться у повідомленні.

Компанія остаточно покинула російський ринок

Зазначається, що Ingka Centres вела бізнес у Росії понад 20 років. У компанії уточнили, що продаж усього російського портфеля торгових центрів потребував часу, оскільки це делікатний, дуже складний і конфіденційний процес.

Після продажу торгових центрів Ingka Centres не веде операційної діяльності в Росії.

Наприкінці липня Ingka Centres, якій належали торгово-розважальні центри "Мега", продала офісний комплекс "Хімки бізнес-парк" (42 000 кв. м), розташований на вул. Ленінградській у Хімках.

Ingka Group

Вона належить зареєстрованій у Нідерландах Stichting Ingka Foundation - фундації, заснованій у 1982 році Інгваром Кампрадом, шведським мільярдером і власником IKEA. Ingka є одним із найбільших благодійних фондів у світі.

Вихід іноземних компаній з ринку Росії

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в лютому 2022 року, низка західних компаній заявили про вихід з ринку Росії. Фірми, які намагаються залишитись на території країни-терориста, стикаються з великим зростанням витрат, оскільки Москва вимагає великих знижок на ціну активів, які хочуть продати.

Вчора одна з найбільших криптобірж у світі Binance заявила, що остаточно вийде з ринку Росії. Уклала угоду про продаж свого російського бізнесу біржі CommEX.

Також тютюновий гігант British American Tobacco остаточно продав свій бізнес в Росії та Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Газпром Російська Федерація Швеція
NEWS
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
Чи можлива екстрадиція Коломойського до США: що говорять джерела у владі
DAILY
Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних
Юлія Акимова, Уляна Безпалько Осінь олігарха. Як Коломойський втратив владу і опинився на лаві підсудних