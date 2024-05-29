6 правил, які слід дотримуватися перед купівлею вживаних кухонних меблів

Найскладнішим вибором під час ремонту є вибір меблів. Якщо ви збираєтесь придбати вживані шафи у кухню, то варто переконатися, що вони відповідатимуть вашому простору та бюджету.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт House digest .

Виміряйте двічі, перш ніж купувати вживані шафи

Однією з найскладніших частин вибору вживаних шаф для ремонту кухні є переконатися, що вони відповідатимуть не лише вашому бюджету, але й простору.

Це може здатися простим завданням. Щоб уникнути такого сценарію, створіть ідеальне планування кухні, включно з приладами та робочими центрами, такими як духовка, холодильник і раковина.

Обирайте варіанти дерев’яних шаф

Кухонні шафи можуть бути виготовлені з різних матеріалів. Перш ніж почати проект, важливо знати, яку якість ви шукаєте. Шафи, виготовлені принаймні частково з пресованого дерева або ламінату, будуть дешевшими.

Але їм може не вистачити вишуканого вигляду чи довголіття, якого ви прагнете, особливо тому, що вони вже вживані.

Не зациклюйтесь на ціні

Купівля вживаних шаф безсумнівно допоможе вам заощадити такі необхідні гроші під час ремонту кухні. Але не варто приймати рішення виключно на основі вартості, оскільки це може бути помилкою.

Майте на увазі, що це довгострокова інвестиція як для вашого власного використання та задоволення.

Щоб не відставати від плану, заздалегідь визначте свій максимальний бюджет і будьте готові збільшити його, якщо це потрібно, щоб придбати шафи.

Стиль шаф

Двері шаф особливо відіграють важливу роль у визначенні кімнати. Якщо ви шукаєте більше простору, ви можете розглянути скло.

Пам’ятайте, оскільки ви плануєте купувати вживані меблі, добре залишатися гнучкими та залишати свої можливості відкритими. Якщо ви почнете пошук із надто конкретною ідеєю, ви можете бути розчаровані тим, що ринок вживаних меблів не пропонує лише відповідні шафи.

Огляньте та перевірте на наявність дефектів

Коли ви купуєте вживані шафи, не поспішайте й уважно перегляньте все, перш ніж приймати рішення про покупку. Подряпину або вм’ятин можна легко виправити, але є деякі проблеми, через які під час ремонту кухні може бути набагато складніше перепрофілювати шафу.

Важливим фактором є колір

Колір є критично важливим елементом. Якщо ви збираєтеся встановлювати вживані шафи, то переконайтеся, що колір і тип деревини збігаються з іншими частинами кухні.