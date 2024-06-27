26 плюсов и минусов IKEA, которые должны знать все

Плюсы IKEA

Широкий ассортимент

IKEA предлагает широкий спектр мебели для любой комнаты в вашем доме, а также широкий выбор аксессуаров и декора.

Доступные цены

IKEA известна своими доступными ценами, что делает ее популярным выбором для людей с ограниченным бюджетом.

Стильный дизайн

Мебель из IKEA выбирают из-за стильного дизайна (иллюстративное фото: Freepik)

Эта мебель имеет современный и стильный дизайн, который подойдет к любому интерьеру.

Функциональность

Мебель IKEA разработана с акцентом на функциональность, что делает ее удобной и практичной в использовании.

Простота сборки

Обычно мебель IKEA сложить просто (иллюстративное фото: Freepik)

Мебель IKEA поставляется с четкими инструкциями и необходимыми инструментами для сборки, что обычно делает ее простой в собирании даже для начинающих.

Прочность

Мебель IKEA, как заявляет производитель, изготовлена из высококачественных материалов, что делает ее прочными и долговечными.

Экологичность

Шведы просто помешаны (в хорошем смысле слова) на защите и сохранении окружающей среды. Поэтому они используют экологичные материалы и методы производства.

Гарантия

IKEA предлагает гарантию на свою мебель, позволяющую быстро решить вопрос в случае возникновения проблем, без лишнего волнения.

Услуги по доставке и сборке

IKEA предлагает услуги по доставке (иллюстративное фото: Freepik)

IKEA предлагает услуги по доставке и сборке мебели, что может сэкономить время и усилия.

Возможность возврата

Лояльная политика возврата позволяет вам вернуть мебель, если вы не удовлетворены ею.

Магазины по всему миру

IKEA имеет магазины по всему миру в разных городах, что делает ее относительно доступной.

Рестораны и кафе

В магазинах IKEA есть рестораны и кафе, где можно перекусить или пообедать.

Детские комнаты

В магазинах IKEA есть детские комнаты, где ваши дети могут играть, пока вы делаете покупки.

Программа лояльности

Широкая программа лояльности позволяет получать доступ к эксклюзивным предложениям и немалым скидкам.

Социальная ответственность

Как и другие магазины и бренды, IKEA участвует в социальных и экологических проектах.

Инклюзивность

IKEA стремится к инклюзивности и безбарьерности и предлагает разнообразные продукты и услуги, подходящие для людей с инвалидностью.

Минусы IKEA

Сомнительное качество

Некоторые считают, что качество мебели IKEA не так высоко, как у мебели других брендов.

Дизайн

Мебель IKEA достаточно однообразна, поэтому некоторым людям не нравится их "массовый" характер - это делает интерьер скучным и невнятным.

Сложность инструкций

Для кого-то инструкции IKEA по сборке сложные (иллюстративное фото: Freepik)

Некоторые люди считают, что инструкции IKEA по сборке сложны, и что собирание мебели может быть трудоемким.

Отсутствие персонального обслуживания

В магазинах IKEA обычно много людей, и потому зачастую достаточно тяжело получить помощь от персонала.

Эксплуатация детского труда

IKEA была обвинена в эксплуатации детского труда в своих цепях поставки.

Неэтические методы ведения бизнеса

В некоторых странах подразделения IKEA обвиняют в неэтических методах ведения бизнеса.

Опасность для детей

Некоторые элементы мебели IKEA могут быть опасны для детей, ведь имеют острые углы, об которые может пораниться ребенок, или мелкие детали, которые детям легко проглотить.

Непрактичность

Некоторая мебель IKEA непрактична. Например, полки могут быть слишком узкими для ваших книг, а ящики - маловатыми для ваших вещей.

Срок эксплуатации

Люди нередко жалуются, что эта мебель имеет короткий срок эксплуатации: быстро изнашивается, ломается и теряет свой внешний вид. И это заставляет покупать новую мебель чаще, чем хотелось бы.

Длинные очереди

В магазинах IKEA могут быть длинные очереди, особенно в выходные и в праздничные периоды.

Недостаток IKEA - длинные очереди (иллюстративное фото: GettyImages)

Напомним, что IKEA планирует возобновить свою деятельность в Украине. Это произошло после успешного возвращения на украинский рынок шведского бренда одежды и косметики H&M, а также возобновления работы Inditex Group (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho).

По информации источников РБК-Украина, окончательное решение о возвращении в нашу страну в IKEA было одобрено еще в мае.

В магазинах компании продолжаются подготовительные работы, но когда именно они возобновят работу, пока неизвестно.

Напомним, IKEA приостановила свою деятельность в Украине в начале полномасштабной войны с Россией.

К тому времени компания долгое время интересовалась украинским рынком, открыв онлайн-продажи в 2020 году и первый физический магазин в Киеве в 2021 году.