26 плюсов и минусов IKEA, которые должны знать все

Ранее мы писали, что владелец магазинов IKEA окончательно продал свой бизнес в России.

Также рассказывали о том, каких правил соблюдать при покупке подержанной мебели.

При написании материала использовались следующие источники: сайт IKEA, The Guardian, The Telegraph, The Spruce.