25 грудня чи 7 січня? Коли Україна святкуватиме Різдво цього року

Служби у храмах будуть проводитись тепер і 25 грудня, і 7 січня. У грудні – за бажанням парафіян. У різних областях України вже почали висловлювати своє бажання перейти на новоюліанський календар та відзначати Різдво саме 25 грудня.

При цьому скасовувати Різдво 7 січня, яке відзначають цього дня в Росії, деяких грузинських церквах, сербських, Єрусалимській православній церкві, поки що не планують. І по суті, українці тепер мають два Різдва.

Чому в Україні два Різдва

Раніше помилково вважали, що 25 грудня святкують католики, а 7 січня – православні. Насправді це не так. Дата святкування Різдва у всіх однакова, але використовуються різні календарі – григоріанський та юліанський.

У 2017 році Верховна Рада зробила святковими та державними вихідними днями обидві дати – 25 грудня та 7 січня. Це був своєрідний крок назустріч українським католикам та протестантським конфесіям, які відзначають Різдво з більшістю православних та католиків світу.

Як пояснював митрополит Єпіфаній після отримання Томоса, у ПЦУ поки не переходитимуть на новий календар - щоб уникнути можливого розколу та несхвалення віруючих. А ще ПЦУ боїться, щоб перехід на новий календар не використовували у своїй агітації УПЦ МП.

"Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виняток, дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 р. здійснити богослужіння за образом свята Різдва Христового з наступним поданням через єпархіальні управління до Київської Митрополії письмової інформації богослужіння", - вирішив Синод 18 жовтня 2022 року.

І хоча, можливо, змінювати календар під час війни – не найвдаліший час, українці радісно підтримують рішення Синоду.

Як зміниться календар?

Святий вечір – 24 грудня (замість 6 січня)

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня)

Щедрий вечір (Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня)

Василя – 1 січня (замість 14 січня)

Водохреща – 6 січня (замість 19 січня)

Благовіщення – 25 березня (замість 7 квітня)

Юрія – 23 квітня (замість 6 травня)

Різдво Іоанна Хрестителя – 23 червня (замість 7 липня)

Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня)

Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня)

Маковея – 1 серпня (замість 14 серпня)

Преображення – 6 серпня (замість 19 серпня)

Перша Пречиста – 15 серпня (замість 28 серпня)

Друга Пречиста – 8 вересня (замість 21 вересня)

Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня)

Андрія – 30 листопада (замість 13 грудня)

Миколи – 6 грудня (замість 19 грудня)

Скріншот

Варто зазначити також, що Різдво 25 грудня відзначає понад 2 млрд людей на планеті, а ось 7 січня – лише кілька десятків мільйонів.