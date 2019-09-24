24 сентября: какой праздник, поверья и что категорически нельзя делать в этот день

Какой сегодня праздник. 24 сентября православные чествуют святую мученицу Феодору Александрийскую. В народе праздник имеет название Федорин день, Федора, Федоры-обдеры и Федора осенняя, и посвящался окончанию работ в поле и на огороде. Наши предки проводили в этот день обряды, гадали о погоде на остаток осени и начало зимы, соблюдали важные правила и не нарушали запреты.

По церковным преданиям преподобная Феодора будучи еще светской дамой однажды не выдержала соблазн, поддалась своднице и совершила прелюбодеяние, будучи замужней. Чтобы искупить грех, она коротко обстригла волосы, одела мужскую одежду и отправилась под именем Феодор в мужской монастырь просить у Бога прощения. Христианская подвижница прославилась совершением чуда, и после смерти ее причислили к лику святых.

24 сентября христиане чтят память святой Феодоры Александрийской (Фото из открытых источников)

В Федорин день большинство запретов касаются именно женщин. Строго запрещалось красить губы и наносить макияж, иначе грозили долгие тяжелые болезни.

Кроме того, хвори сулило мытье головы 24 сентября, а также нельзя стричь ногти и приобретать новую одежду.

На праздник считалось очень плохой приметой, если девушка испачкает подол своей юбки - верили, что после этого муж сильно запьет и в семье будут долгие ссоры.

Учитывая легенды о святой Феодоре и то, что преподобная стала жертвой сплетниц и сводниц, наши предки в этот день избегали говорить дурные слова о других людях и уж тем более наговаривать. В наказание за нарушение этого правила якобы в скором времени весь негатив вернется им же, причем умноженный в разы.

Также в Федорин день старались ничего не поднимать с дороги и не забирать себе, так как "ничейная" вещь могла передать новым хозяевам порчу, посланную лихими людьми и колдунами.

На Федорин день 24 сентября большинство запретов касается женщин (Фото: pixabay.com)

24 сентября женщины традиционно устраивали вечеринки-"капустники" - собирались вместе в доме и готовили блюда из капусты, которая считалась самым главным, полезным и целебным продуктом в этот день, и при этом еще "притягивала" достаток. Старались, чтобы на Федору каждый в семье попробовал этот овощь, чтобы запастись здоровьем, вылечить всякие болячки и разбогатеть.

Главные приметы на Федорин день:

Если на Федору сильные восходы озимых, значит в следующем году будет хороший урожай;

Если в этот день пчелы летают, то зима будет поздняя;

Золотой цвет в одежде в Федорин день притягивает удачу;

Любая ложь и хула на Федору быстро раскроется и принесет расплату говорившему.

Напомним, что ранее мы писали о том, что стал известен график праздничных и выходных дней в Украине в 2020 году.