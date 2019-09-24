24 вересня: яке свято, повір'я та що категорично не можна робити в цей день

Яке сьогодні свято. 24 вересня православні вшановують святу мученицю Теодору Олександрійську. В народі свято має назву Федорин день, Федора, Федори-обдери та Федора осіння, і присвячувалося закінченню робіт у полі та на городі. Наші пращури проводили в цей день обряди, ворожили про погоду на залишок осені та початок зими, дотримувалися важливих правил і не порушували заборони.

За церковними переказами преподобна Теодора будучи ще світською дамою одного разу не стрималася выд спокуси, піддалася звідниці та вчинила перелюбодіяння, будучи заміжньою. Щоб спокутувати гріх, вона коротко обстригла волосся, одягла чоловічий одяг та відправилася під ім'ям Теодор у чоловічий монастир просити у Бога прощення. Християнська подвижниця прославилася вчиненням дива, і після смерті її зарахували до лику святих.

24 вересня християни вшановують пам'ять святої Теодори Олександрійської (Фото з відкритих джерел)

У Федорин день більшість заборон стосуються саме жінок. Суворо заборонялося фарбувати губи і наносити макіяж, інакше погрожували довгі важкі хвороби.

Крім того, хвороби обіцяло миття голови 24 вересня, а також не можна стригти нігті та купувати новий одяг.

На свято вважалося дуже поганою прикметою, якщо дівчина забруднить поділ своєї спідниці - вірили, що після цього чоловік сильно зап'є й у родині будуть довгі сварки.

Враховуючи легенди про святу Теодору і те, що преподобна стала жертвою пліткарок і звідниць, наші пращури в цей день уникали говорити погані слова про інших людей і тим більше наговорювати. У покарання за порушення цього правила нібито незабаром весь негатив повернеться до них назад, причому помножений в рази.

Також у Федорин день намагалися нічого не піднімати з дороги і не забирати собі, адже "нічийна" річ могла передати новим господарям пристріт, надісланий лихими людьми та чаклунами.

На Федорин день 24 вересня більшість заборон стосується жінок (Фото: pixabay.com)

24 вересня жінки традиційно влаштовували вечірки-"капусники" - збиралися разом в хаті та готували страви з капусти, яка вважалася головним, корисним і цілющим продуктом у цей день, і при цьому ще "притягувала" достаток. Старалися, щоб на Федору кожен в сім'ї спробував цей овоч, щоб запастися здоров'ям, вилікувати всякі болячки та ще й розбагатіти.

Головні прикмети на Федорин день:

Якщо на Федору сильні сходи озимих, то наступного року буде добрий врожай;

Якщо у цей день бджоли літають, то зима буде пізня;

Золотий колір в одежі у Федорин день притягує удачу;

Будь-яка брехня та хула на Федору швидко розкриється і принесе розплату тому, хто говорив.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що став відомий графік святкових і вихідних днів в Україні у 2020 році.