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Ожидаются сильные заморозки: в каких областях резко ухудшится погода

STYLERЖизнь    23.09.2019 - 11:15
Ожидаются сильные заморозки: в каких областях резко ухудшится погода
Погода в Украине и Киеве (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни заставит жителей страны померзнуть

Погода в Украине во вторник, 24 сентября, принесет в некоторые области ночные заморозки до -4 градусов, а местами днем будет довольно тепло и солнечно. Об этом пишет Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По словам синоптика, ближайшая ночь, а также ночь на среду, отметится ночным снижением температуры от 0 до -4 градусов в северных, восточных областях, а также на Полтавщине и Черкащине.

"В целом ночная температура воздуха предполагается в пределах 0... +7 градусов, на Юге и Западе +6... +13 градусов", - пишет Диденко.

Ожидаются сильные заморозки: в каких областях резко ухудшится погода

Погода в Украине и Киеве (фото: facebook.com/tala.didenko)

Днем 24 сентября столбики термометров будут варьироваться в пределах +10... +16 градусов. На Юге, Западе, а также в Днепропетровской, Винницкой и Кировоградской областях от +16 до +22 тепла.

Осадки завтра не предвидятся, будет сухо и солнечно практически по всей стране.

В Киеве во вторник, 24 сентября, ночью температура опустится до 0... +2 градусов, местами даже до -2 мороза. Днем потеплеет до скромных +11... +14 градусов.

Ожидаются сильные заморозки: в каких областях резко ухудшится погода

Погода в Украине и Киеве (фото: facebook.com/tala.didenko)

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