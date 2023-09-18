24-річний українець здобув уже п'яту вищу освіту: надихаюча історія генія

24-річний Євген Нотевський отримав диплом про п'яту вищу освіту та став справжнім рекордсменом. Його занесли до Української книги рекордів у номінації "Наймолодший українець, який отримав найбільшу кількість дипломів про вищу освіту в Україні".

Про унікального юнака розповіла на своїй сторінці у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Євген Нотевський до 25 років встиг закінчити навчання аж у 5 вищих навчальних закладах України та стати унікальним дипломованим фахівцем серед чоловіків.

З вересня 2016 року по грудень 2022 року (трохи більш як 6 років) Євген здобував освіту за спеціальністю економіка, право, магістр менеджменту, магістр державного управління та місцевого самоврядування та магістр харчових технологій.

"4 із 5 отриманих дипломів рекордсмена про вищу освіту - з відзнакою", - наголошує Лана Вєтрова.

За час навчання Нотевський отримав такі заохочення:

Лауреат іменної академічної стипендії Президента України – у 2019 році

Премія Київського міського голови за особливі досягнення молоді у будівництві столиці України – міста-героя Києва – у 2019 році

Іменна академічна стипендія Верховної Ради України – у 2020 році

Зараз Євген є здобувачем третього освітнього рівня (PhD) за спеціальністю "Менеджмент" (II курс) у своєму Альма-матер ДВНЗ "КНЕУ ім. Вадима Гетьмана".

Рекордсмен України Євген Нотевський (фото: facebook.com/EvgeniyNotevskiy)

Також він є президентом громадської організації "МООЛМС "Молодь – майбутнє нації" та очолює Волонтерський штаб Миколаївської області.

На фіксації рекорду та нагородженні, що відбулися сьогодні, 18 вересня, Євген зізнався, що пишається собою.

"Пишаюся, що на такому рівні високо оцінили мої зусилля, скажу відверто - закінчити навчання за 5 різними напрямками – це одна справа, а вийти по 4 з 5 спеціальностей на диплом з відзнакою та успішно написати та захистити дипломні роботи – це ще велика робота!" - сказав рекордсмен.

Нотевський займається волонтерством (фото: facebook.com/EvgeniyNotevskiy)

Він пояснив, що освіту за спеціальностями "Економіка", "Право" та "Державне управління та місцевого самоврядування" здобув, щоб посилити себе в обраному напрямі діяльності та розуміння, як функціонує держава.

Майстер здорового харчування – це хобі Нотевського. А "Менеджмент" - щоб здобути навички побудови команд.

Окрім іншого, Євген захоплюється спортом, зараз - кандидат у майстри спорту зі станової тяги та підйому штанги на біцепс.