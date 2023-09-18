24-летний украинец получил уже пятое высшее образование: вдохновляющая история гения

24-летний Евгений Нотевский получил диплом о пятом высшем образовании и стал настоящим рекордсменом. Его занесли в Украинскую книгу рекордов в номинации "Самый молодой украинец, который получил самое большое количество дипломов о высшем образовании в Украине".

Об уникальном юноше рассказала на своей странице в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Евгений Нотевский до 25 лет успел закончить обучение аж в 5 высших учебных заведениях Украины и стать уникальным дипломированным специалистом среди мужчин.

С сентября 2016 по декабрь 2022 (чуть более 6 лет) Евгений получал образование по специальности экономика, право, магистр менеджмента, магистр государственного управления и местного самоуправления и магистр пищевых технологий.

"4 из 5 полученных дипломов рекордсмена о высшем образовании - с отличием", - подчеркивает Лана Ветрова.

За время своего обучения Нотевский получил такие поощрения:

Лауреат именной академической стипендии Президента Украины - в 2019 году

Премия Киевского городского головы за особенные достижения молодежи в строительстве столицы Украины - города-героя Киева - в 2019 году

Именная академическая стипендия Верховной Рады Украины - в 2020 году

Сейчас Евгений является соискателем третьего образовательного уровня (PhD) по специальности "Менеджмент" (II курс) в своем Альма-матер ГВУЗ "КНЕУ им. Вадима Гетьмана".

Рекордсмен Украины Евгений Нотевский (фото: facebook.com/EvgeniyNotevskiy)

Также он является президентом общественной организации "МООЛМС "Молодежь - будущее нации" и возглавляет Волонтерский штаб Николаевской области.

На фиксации рекорда и награждении, которые состоялись сегодня, 18 сентября, Евгений признался, что гордится собой.

"Горжусь, что на таком уровне высоко оценили мои усилия, скажу откровенно - закончить обучение по 5 разным направлениям - это одно дело, а выйти по 4 из 5 специальностям на диплом с отличием и успешно написать и защитить дипломные работы - это еще большая работа!" - сказал рекордсмен.

Нотевский занимается волонтерством (фото: facebook.com/EvgeniyNotevskiy)

Он объяснил, что образование по специальностям "Экономика", "Право" и "Государственное управление и местного самоуправление" получил, чтобы усилить себя в выбранном направлении деятельности и понимания, как функционирует государство.

Магистратура здорового питания - это хобби Нотевского. А "Менеджмент" - чтобы получить навыки построения команд.

Кроме всего прочего, Евгений увлекается спортом, сейчас - кандидат в мастера спорта по становой тяге и подъему штанги на бицепс.