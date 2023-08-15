Аліса - велика гордість. В Україні живе коза, яка поставила унікальний рекорд

У Чернігівській області у смт Талалаївка мешкає коза-рекордсменка. Вона за добу дала 9 літрів молока, хоч зазвичай такі тварини дають близько 2 літрів.

Про кізку на прізвисько Аліса розповіла Лана Вєтрова на Facebook.

Що відомо про козу Алісу

Власник тварини – фермер Володимир Киричок. Коза має незвичайну породу, вона на 75% альпійська, а на 25% - зааненська.

У козочки чудовий характер - вона дуже доброзичлива, любить спілкуватися з людьми та оглядати себе у воді.

Коза Аліса дала 9 літрів молока за добу (фото: Facebook/Лана Вєтрова)

Володимир з дитинства спілкується з козами, бо знає їхні звички, як свої п'ять пальців. Він переконаний, що кількість молока залежить від якості кормів.

За словами чоловіка, також важливе дбайливе ставлення та любов до тварини, гарні умови утримання.

Хазяїн каже, що в жодному разі не можна допустити стресу у кози або щоб вона, не дай боже, замерзла!

Останніми роками Володимир активно займається селекцією. Аліса – його найбільша гордість.

Експерти Національного Реєстру Рекордів мають намір приїхати до смт Талалаївку Чернігівської області, щоб вручити Володимиру Киричку Сертифікат про рекорд "Найбільший добовий надій молока кози". А кізці привезуть поласувати її улюблену молоду капусту.