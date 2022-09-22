22 вересня: яке церковне свято відзначаємо, у кого день ангела

Цим святим моляться безплідні пари для лікування недуги, а також пари, у яких не вдається зачати дитину.

Наші пращури помітили, якщо в цей день погода буде непогожою, то буде йти дощ. У це свято до молодят приходили родичі та дивилися, як живуть молоді, давали поради. Молода господиня пекла пироги для гостей. З цієї дати починали заготовляти дрова на зиму.

Також 22 вересня – це день осіннього рівнодення. З цієї дати ночі стають довшими, а дні коротшими. Цього дня магічними властивостями наділяють вогонь та воду.

Прикмети 22 вересня

Багато павутиння – до погожої осені та морозної зими.

Якщо у цей день дрова заготовить, то взимку у будинку буде набагато тепліше.

Сніг, що випав, обіцяє поганий урожай наступного року.

Якщо з модрини ще не всі голки обсипалися, то взимку буде багато снігу, але він швидко танутиме.

Багато лушпиння на цибулі – зима буде холодною.

Листя з вишні ще не опало – до теплої погоди.

Що не можна робити 22 вересня

У цю дату не можна розпочинати нових справ.

22 вересня не можна матюкатися, сваритися, обговорювати людину за спиною.

Заборонено займатися рукоділлям, прибирати у будинку.

Мамам не варто лаяти своїх дочок.

Іменини у цей день святкують Олександр, Олексій, Ганна, Опанас, Василь, Григорій, Дмитро, Захар, Йосип, Микита та Сергій.